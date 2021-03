Investigadors madrilenys proposen retardar 21 dies la Setmana Santa

Creuen que seria una cita «més segura» si es trasllada el festiu fins el 23 d'abril que, a Catalunya, coincidiria amb Sant Jordi

Actualitzada 02/03/2021 a les 14:06

Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid ha llançat una nova i cridanera proposta: retardar la Setmana Santa tres setmanes i que així, el Divendres Sant, festiu estatal, se celebri el 23 d'abril i no el 2 d'aquest mes, tal com està establert en el calendari actual. A Catalunya aquest canvi representaria que la celebració religiosa coincidiria amb la celebració de la diada de Sant Jordi.Els investigadors consideren que una Setmana Santa «segura» podria ajudar la població a suportar l'esgotament pandèmic després d'un any de coronavirus i també afavoriria a sectors econòmics, com l'hostaleria i el turisme.«L'ajornament (...) es tractaria d'una mesura que simultàniament aconseguiria una millora substancial en el propòsit d'evitar la pèrdua de vides, en disminuir sensiblement el risc, i a més alleujaria l'impacte econòmic i aconseguiria un millor benestar del conjunt dels ciutadans», conclouen.Els autors de l'estudi entenen que un canvi així comportaria «dificultats d'ajust per la urgència en la qual s'haurien de realitzar» (queda tot justun mes per a aquestes festivitats), però recorden que una Setmana Santa a partir del 20 d'abril no és una cosa inhabitual.