Esperpèntic argumentari masclista del portaveu de Vox a un ajuntament de Granada

Les dones que reivindiquen el 8 de març no són, afirma. «dones de veritat»

Actualitzada 02/03/2021 a les 11:31

«Al capdavant de les manifestacions del 8 de març hi ha dones que, simplement, no són dones». Com tampoc són dones les que no agraeixen una 'floreta' d'un home.Sense cap vergonya aquestes van ser part dels arguments que el portaveu de Vox a l'ajuntament de Baza, a Granada, va esgrimir durant una discussió en el si del plenari sobre el dia de la dona.El nivell argumental de Rafael Azor Rodríguez es va estendre a la capacitat femenina per a practicar esports professionals (entre els quals el toreig, per cert), en les quals les dones no poden aconseguir, afirma, un rendiment que pugui fer-lo atractiu pel públic.El nivell argumental el va completar justificant que allò que intentava explicar era evident: «a los hechos me consumo...»