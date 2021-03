Espanya supera les 70.000 morts per covid des de l'inici de la pandèmia després de registrar-ne 446 més

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.212, seguida del País Basc amb 2278 i Castella i l'Aragó amb 224. A Catalunya n'hi ha hagut 196 i a Castella i Lleó 194, mentre que a les Canàries se n'han registrat 166 i a Astúries 150.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 70.247 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 446 més que dimarts. Segons l'informe del Ministeri, 722 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 128, a Madrid 109 i a Castella i Lleó 75. A Catalunya n'hi ha hagut 35.Des de l'inici de la pandèmia 316.164 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 27.766 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.150 hospitalitzats, 208 dels quals a Unitats de Cures Intensives.La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 88.260 i 6.366 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 416 persones, 42 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 36.302 hospitalitzats. Del total, 2.908 han anat a l'UCI. En els darrers 7 dies hi ha hagut 203 ingressos, dels quals 6 a l'UCI.Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 10.788 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 8,57% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.189 persones hospitalitzades per covid-19, el 8,67% de llits. També hi ha 2.709 ingressos en UCI a l'Estat, un 26,26% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 558, el 37,58% del total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 952 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.326 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 225, a Madrid 197 i a Andalusia 153.