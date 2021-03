Els anticossos de la variant sudafricana protegeixen contra la resta de variants

Una vacuna creada específicament contra la variant 501Y.V2 podria ser suficient per tenir protecció creuada

Actualitzada 03/03/2021 a les 16:20

Estudis realitzats per científics de Sud-àfrica apunten al fet que els anticossos que es generen per a combatre la variant del coronavirus descoberta en aquest país africà (501Y.V2) protegeixen també contra les variants prèvies i, probablement, contra les que estan sorgint en altres llocs.El descobriment, basat en anàlisi de plasma, suposa una notícia especialment positiva per permetre pensar, segons han afirmat avui els experts sud-africans, que una vacuna creada específicament contra la variant 501Y.V2 podria ser suficient per tenir protecció creuada enfront de la covid-19.«El plasma recollit de persones infectades amb 501Y.V2 té bona activitat neutralitzadora (contra la pròpia variant) i també contra els virus de la primera onada i potencialment contra altres variants», ha anunciat aquest dijous el professor Tuli d'Oliveira, durant un seminari virtual organitzat pel Govern de Sud-àfrica.Els anticossos generats naturalment pel cos humà en fer front a la variant dominant a Sud-àfrica han donat bons resultats, fins avui, contra la mutació trobada al Brasil i contra els tipus de coronavirus que circulaven al començament de la pandèmia.«Dissenyar una vacuna amb aquesta variant podria donar protecció creuada contra altres variants, pot deixar al virus sense capacitat de maniobra. Per a nosaltres això és increïble», ha celebrat en la mateixa trobada virtual Alex Sigal, del African Health Research Institute (Institut de Recerca de Salut Africà).Els especialistes sud-africans han emfatitzat també que la majoria de les grans companyies farmacèutiques que lideren la vacunació, com Moderna, Pfizer, AstraZeneca i Johnson & Johnson, treballen ja en solucions específiques per a la variant descoberta a Sud-àfrica.En concret, les que podrien estar llestes més aviat són les vacunes basades en ARN missatger (Moderna i Pfizer).Fins avui, la variant 501Y.V2 ha estat detectada en 48 països de tot el món.