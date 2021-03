El cosí del rei emèrit Álvaro de Orleans nega ser el seu «testaferro»

El comunicat insisteix que el cosí del rei emèrit «va posar voluntàriament a disposició del rei Joan Carles ajuda financera a través de la fundació Zagatka per a l'atenció de despeses de viatge». El cosí de l'exmonarca remarca que la fundació es va constituir per gestionar el seu patrimoni i «materialitzar la seva ajuda a la Casa Reial espanyola».L'equip legal subratlla que Álvaro de Orleans «no està sent objecte de cap procediment penal a Suïssa, Espanya o cap altre país» ni ha rebut «citació de cap mena per part de cap autoritat».