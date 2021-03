Dolor cervical, mal de cap i mandíbula, el peatge de l'ús prolongat de mascaretes

Es recomana un automassatge per relaxar la tensió muscular acumulada a la mandíbula

Actualitzada 03/03/2021 a les 19:38

L'ús prolongat de mascaretes que la pandèmia de la covid-19 ha imposat no només ha provocat un augment d'afeccions cutànies com l'acne o la dermatitis, sinó que també afecta directament a les articulacions.Cada vegada són més els pacients amb dolors cervicals, mals de cap i de mandíbula associats a l'ús de les mascaretes, segons afirma Carlos Càceres, supervisor de rehabilitació de l'hospital Ribera Povisa de Vigo.Carlos Càceres explica que l'ús permanent de mascaretes pot associar-se a una major tensió a la musculatura a tota la regió compresa entre el nas, la mandíbula i el coll, a causa de l'alteració del to muscular, tant en repòs com a l'hora de parlar i respirar.Creu que «encara és aviat per determinar amb un criteri objectiu» quines són les lesions directes provocades per les mascaretes, encara que ha pogut constatar un augment de la tensió muscular i una agudització de patologies preexistents entre els pacients de Povisa.Detalla que, en portar la mascareta, es tendeix a realitzar una respiració més superficial i que aquesta sigui oral en lloc de nasal, la qual cosa ocasiona que la llengua estigui baixa i retreta per deixar lloc perquè passi l'aire, la qual cosa al seu torn fa que la posició de les vèrtebres cervicals es rectifiqui.De la mateixa manera, la mascareta redueix l'angle de visió inferior, la qual cosa obliga a realitzar una hiperflexió de coll, sobrecarregant així la musculatura posterior del cap.Si això es fa en períodes prolongats, provoca dolor cervical i/o mal de cap com una pressió a la regió occipital i al clatell, concreta Carlos Càceres.La petita obertura de la boca a l'hora de respirar es manté en parlar, la qual cosa dificulta la vocalització però també afecta a l'articulació temporo-mandibular, sobrecarregant la mandíbula.Es produeix el que els experts diuen una disfunció en la mobilitat de la mandíbula, que condiciona aquesta alteració del to normal de la musculatura en aquesta zona.Aquest expert fisioterapeuta subratlla que la disminució en l'expressivitat del rostre, no poder llegir els llavis i la barrera que exerceix la mascareta al so, «fa que parlem més alt, forçant per tant la veu, la qual cosa també pot afectar la musculatura fonatoria, que haurà de tenir una major tensió».El supevisor de Rehabilitació de l'hospital Ribera Povisa recorda, a més, que «hem d'evitar moviments anormals darrere de la mascareta, ajustar-la bé al pont del nas i evitar tensions en les cintes o gomes de manera que es permeti una mobilitat més confortable de la boca, coll i cap, també en parlar».Per a alleujar aquesta situació, aconsella realitzar una respiració conscient, prenent aire pel nas i portant-la a l'abdomen, reduint així la tensió mandibular.També es recomana un automassatge per relaxar la tensió muscular acumulada a la mandíbula.