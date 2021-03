'Deep Nostàlgia': la intel·ligència artificial dóna moviment a les fotos antigues amb un resultat increïble

Els vídeos que genera estan convertint-se en un fenomen viral en les xarxes socials

In these days of cultural limbo, bringing the past to life is becoming addictive - it's the ultimate retro pastime. First Hadi Karimi colourised and made Beethoven 3D. Now he moves! #DeepNostalgia pic.twitter.com/z3jpRoXPD8 — Attila (@attilalondon) February 27, 2021

Molts records de la nostra vida estan ancorats a fotos fixes. Però ara, un avanç en intel·ligència artificial pot donar-li vida, o almenys moviment, a aquestes imatges dels nostres parents. Es tracta de Deep Nostàlgia, l'aplicació llançada per la web MyHeritage Aquesta aplicació tracta les fotos de tal manera que la seva intel·ligència artificial és capaç de crear un breu vídeo en el qual sembla que la imatge està animada.Els vídeos recorden a la funció Live Photos a iOS i iPadOS, on es graven i guarden diversos segons de vídeo abans i després de pressionar l'obturador de l'aplicació de la càmera de fotos.Amb tot, Deep Nostàlgia està destinat a donar vida a les fotos fixes, fins i tot aquelles que no es van capturar en un telèfon intel·ligent modern, sinó en una vella càmera de fotos analògica.El procés de conversió està completament automatitzat. Els usuaris tan sols necessiten pujar una fotografia a través del lloc web de MyHeritage , on primer es retoca i es millora no sols per a millorar la qualitat de l'animació final, sinó també perquè sigui més fàcil per a l'algorisme d'aprenentatge profund (creat per una empresa anomenada D-ID) completar el procés.S'analitza l'orientació de la persona a la foto per a determinar la direcció del seu cap i els seus ulls, i després, de manera interna, se selecciona un vídeo (un enregistrament modern d'una cara fent moviments com si estigués posant per a una foto) com a guia.Els resultats són espectaculars, molt realistes, si bé el programa encara té limitacions: per exemple, en fotos de grup només es pot animar un rostre cada vegada, i l'animació està limitada a gestos de la cara i el cap.Per a usar el programa n'hi ha prou amb registrar-se. La versió gratuïta permet pujar i animar cinc fotografies. Després, cal pagar una subscripció per a continuar tractant imatges.El web, de fet, permet altres serveis que van des de la creació d'arbres genealògics a anàlisis d'ADN per a determinar les rastres genètiques i geogràfiques de la persona analitzada.