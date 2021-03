Darias sobre la vacunació de les infantes: «Aquest país necessita exemplaritat i jo em quedo amb la dels reis»

«El nostre objectiu segueix essent salvar vides, no setmanes», ha alertat Darias, després de revelar que el seu desig és que les mesures que es debatin la setmana vinent siguin aprovades de manera «unànime» per les Comunitats Autònomes. Al Consell d'avui sí ha quedat clar que la proposta que es debatrà, que redactarà aquest dijous la Comissió de Salut Pública, ha d'estar articulada «a partir de dos vectors, la limitació de la mobilitat i la reducció de les relacions socials». En tot cas, sí ha volgut subratllar que les decisions que surten del Consell Interterritorial són «d'obligat compliment» per a totes les Comunitats.Pel que fa a les vacunes, més enllà de refredar la possibilitat d'administrar la d'AstraZeneca a majors de 55 anys almenys fins a l'abril, quan s'espera que es conclogui l'estudi que la companyia duu a terme als Estats Units, Darias també ha descartat moviments d'Espanya com els d'alguns països de la Unió Europea (UE) al marge del club dels 27 per intentar aconseguir vacunes més ràpidament. «Espanya i la resta de països de la UE estem vacunant gràcies a l'esforç i l'actuació sense precedents d'Europa, que va comprar vacunes a risc. Pertànyer a la UE és una fortalesa», ha assegurat.Sobre la vacuna d'AstraZeneca, cal recordar que ahir el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, reclamava poder administrar-la a majors de 55 anys per evitar situacions com la d'un docent de 35 anys vacunat al costat d'un de 62 que no ho està. Segons ha informat el Departament de Salut, avui la consellera, Alba Vergés, ha fet la sol·licitud a la reunió del Consell Interterritorial.A l'entorn del passaport sanitari, Darias ha considerat que serà una «bona eina per facilitar la mobilitat», i ha descartat que pugui perjudicar ningú. «D'aquí a quan s'apliqui, cap allà a l'estiu, esperem estar en una situació de vacunació ben diferent», ha subratllat. El passaport podria tenir altres usos més enllà del sanitari, ha indicat la titular de la cartera sanitària espanyola.