Arxivat el cas del xat de militars que parlaven d'un cop d'Estat perquè es considera «llibertat d'expressió»

Actualitzada 03/03/2021 a les 13:49

La Fiscalia Provincial de Madrid ha arxivat les diligències d'investigació obertes sobre el xat de whatsapp d'un grup de militars on es parlava, entre altres, de la possibilitat de fer un cop d'estat i «afusellar 26 milions de fills de puta». Segons la Fiscalia, no s'hi aprecia cap delicte perquè en tot cas es tracta d'un xat «privat» on els membres de la XIX promoció de l'Acadèmia General de l'Aire «exposen les seves opinions amb llibertat i amb la confiança d'estar entre amics sense que existeix cap voluntat de publicitar-les fora d'aquest àmbit». Es tracta, segon la Fiscalia, d'expressions que estan emparades en la «llibertat d'expressió», que és «garantia per al debat públic».Alguns dels membres d'aquest xat van ser signataris d'una carta al rei Felip VI on criticaven el govern «social-comunista» de Pedro Sánchez perquè al seu entendre amenaça la «unitat nacional» i expressaven el seu suport i lleialtat al Rei «en aquests moments difícils per a la pàtria».La Fiscalia recorda que el Ministeri de Defensa li va comunicar que la majoria dels integrants del grup van passar a la reserva fa molts anys i actualment «cap té la condició de militar de servei actiu», mentre que la Brigada Provincial d'Informació va comunicar-li també que el xat de whatsap 'La XIX del Aire' «és un xat privat».Per tant, segons la Fiscalia, no hi ha cap mena de delicte, tampoc el d'odi, perquè les expressions van ser pronunciades en un xat privat o «no hi ha elements que permetin concloure que va ser creat per promoure, fomentat o incitar a l'odi, l'hostilitat o la violència a un col·lectiu dels expressament contemplats com a grup».Per la Fiscalia els comentaris només són «l'exteriorització d'una oposició a accions indeterminades i generals del govern», una «crítica dura», diu, però que «s'emmarca en el dret a la llibertat d'expressió» que són «garanties per al debat públic i per possibilitar la formació d'una opinió pública lliure».Segons la Fiscalia, malgrat que els termes utilitzats es poden considerar «inapropiats, excessius o desafortunats», cal entendre'ls com «una forma d'expressar un descontentament amb la situació política actual».