Arriben restes de tests nuclears al Sáhara

És habitual que Espanya rebi cada any pols procedent del Sàhara, conduïda per fortes ratxes de vent que arrosseguen nutrients i minerals, però també altres components perillosos per a la salut, segons han advertit els experts. Ara, alerten de la presència de residus de contaminació radioactiva en aquests vents que han arribat a cobrir de vermell diverses regions europees, tal com detalla 20 Minutos.L'Associació per al Control de la Radioactivitat a Occident (ACRO) va llançar divendres passat un comunicat en el qual asseguraven haver detectat residus radioactius de fa ni més ni menys que 60 anys. La recerca es va iniciar el 6 de febrer, quan el Massís del Jura, al nord dels Alps, es va tenyir d'un inusual color taronja que va arribar a tintar fins i tot els camps nevats de la zona per les partícules atmosfèriques que es van anar dipositant en el sòl.«A la tarda, totes les superfícies estaven cobertes amb una fina capa d'aquestes partícules», explica l'organització, que va procedir a examinar una mostra obtinguda de la superfície d'un cotxe, duent a terme una anàlisi de radioactivitat per espectrometria gamma. «El resultat de l'anàlisi és definitiu. El Cesi-137 està clarament identificat», assegura ACRO en el comunicat.El CESI-137 és un isòtop radioactiu del cesi que es produeix principalment per una fissió nuclear «implicada en una explosió nuclear». Segons l'estimació d'ACRO, la concentració va ser de 80.000 becquerel per quilòmetre quadrat; una quantitat que no té per què tenir efectes negatius en la salut de les persones, però que poden aportar informació sobre les conseqüències que sí que van patir les poblacions que resideixen en les zones d'on provenen aquestes restes radioactives: els sahrauís.I és que, per a explicar aquest fenomen, cal remuntar-se al 1960, quan França va realitzar proves nuclears atmosfèriques al Sàhara algerià (Reggane), «exposant a la radiació als seus propis soldats, però també a la població, tant sedentària com nòmada, de la regió». Així, el país francès va arribar a realitzar fins a 210 trets nuclears des de 1960 fins a 1966, segons apunta l'organització.A més, no es va tractar d'un fet aïllat. ACRO assenyala que, entre 1945 i 1980, els Estats Units, la Unió Soviètica, el Regne Unit, França i la Xina van realitzar 520 proves nuclears atmosfèriques «que van aconseguir nivells estratosfèrics i de dispersió de grans quantitats de residus radioactius en la superfície del planeta, principalment en l'hemisferi nord».«Aquesta contaminació radioactiva –que encara pot observar-se a llarga distància 60 anys després dels trets nuclears– ens recorda aquesta situació de contaminació radioactiva permanent al Sàhara de la qual n'és responsable França», denuncia l'organització.