Uns sanitaris gallecs denuncien que unes terrasses de bar els van impedir recollir un pacient

Van haver de traslladar a una dona amb covid amb cadira de rodes fins a l'ambulància

Actualitzada 02/03/2021 a les 13:24

No nos gusta enfadarnos, PERO ASÍ NO!!



No puede ser que vayamos a un servicio @COVID19 positivo y no podamos acceder porque ni la clientela ni los hosteleros pasan de todo como si no fuera con ell@s. Responsabilidad!! @ConcelloCoruna @Policia_Coruna @Aplcoruna pic.twitter.com/aBuJer8YjU — Rtsu Coruña (@RtsuCoruna) February 27, 2021

Uns sanitaris de la Corunya ha denunciat que durant un servei on havien de recollir un pacient covid no van poder accedir al domicili amb l'ambulància perquè hi havia terrasses de bars ocupant el cèntric carrer de la ciutat.En un tuit, els sanitaris demanen «responsabilitat» a la gent, ja que van haver de transportar a la pacient amb cadira de rodes entre les persones que estaven consumint als locals de restauració. fins a l'ambulància.Segons expilica La Voz de Galicia, els sanitaris han denunciat els fets davant del Concello de A Coruña perquè es busqui una solució i no torni a passar.