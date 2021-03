Trump i la seva esposa es van vacunar abans d'abandonar la Casa Blanca, segons diversos mitjans

No ha transcendit quina vacuna han rebut i si els han inoculat una o dues dosis

Actualitzada 02/03/2021 a les 07:53

L'expresident estatunidenc Donald Trump i la seva esposa, Melania, es van vacunar discretament contra la covid-19 al gener passat abans d'abandonar la Casa Blanca, han revelat aquest dilluns mitjans de comunicació locals.No està clar si Trump, qui durant mesos es va negar a usar en públic mascareta per a protegir-se de la malaltia, i l'ex primera dama van rebre la primera o totes dues dosis de la vacuna.Tampoc ha transcendit quina de les vacunes aprovades en aquell moment per a ús d'emergència als EUA -la de Moderna o la de Pfizer- els va ser administrada.Un assessor de l'exmandatari consultat pel diari The New York Times va confirmar que Trump va rebre en privat la vacuna al gener.El diumenge Trump va assegurar en un discurs en la Conferència d'Acció Política Conservadora (CPAC, en anglès) que «tothom hauria d'anar a rebre la seva injecció», en la seva primera intervenció pública des de que va acabar el seu mandat, el passat 20 de gener.El maneig d'aquest tema per part del exgobernante contrasta amb la del seu successor, el demòcrata Joe Biden, a qui li van administrar en públic totes dues dosis de la vacuna i va animar als seus compatriotes a emular el seu exemple.A finals de setembre, Trump es va contagiar amb covid-19, al costat de la seva esposa, i va haver de ser hospitalitzat durant tres dies en un centre sanitari de Washington DC, del qual va sortir després que se li administrés el còctel experimental d'anticossos de la farmacèutica Regeneron i l'antiviral Remdesivir.Un funcionari governamental va dir a mitjans de desembre que a Trump no se li administraria la vacuna de la covid-19 fins que no li ho recomanés l'equip mèdic de la Casa Blanca.Durant el seu mandat, Trump va arribar a reconèixer que havia arribat a menysvalorar expressament la gravetat de la malaltia al principi de la pandèmia perquè no corregués el pànic entre el públic estatunidenc, en una sèrie d'entrevistes amb el periodista Bob Woodward per al seu llibre Rage.A la seva arribada a la Casa Blanca, Biden es va posar com a meta administrar 100 milions de dosis en els seus primers 100 dies en el càrrec i frenar la propagació de la pandèmia als EUA, el país més afectat per la covid-19, on han mort més de mig milió de persones i més de 28,6 han estat contagiades amb el virus.