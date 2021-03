Sanitat rebaixa en 74.347 casos els infectats de covid després que Catalunya elimini xifres duplicades

Campanya de vacunació

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.058, seguida del País Basc amb 333 i Castella i Lleó amb 243. A Astúries n'hi ha hagut 165 i a les Canàries 147. Catalunya n'ha comunicat 107.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 69.801 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 192 més que dilluns. Segons l'informe del Ministeri, 686 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 103, al País Valencià 909 i a Madrid 86. A Catalunya n'hi ha hagut 32.Des de l'inici de la pandèmia 314.939 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19 (ahir se'n comptabilitzaven 317.312 i la xifra és menor també per la correcció de Catalunya), de les quals 27.575 han anat a l'UCI (ahir la xifra era de 27.673). Els últims 7 dies hi ha hagut 2.133 hospitalitzats, 188 dels quals a Unitats de Cures Intensives.La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 88.136 i 6.356 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 478 persones, 47 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 36.166 hospitalitzats després de corregir la xifra d'ahir, que era de 39.709. Del total, 2.891 han anat a l'UCI (ahir la xifra era de 3.111). En els darrers 7 dies hi ha hagut 212 ingressos, dels quals 7 a l'UCI.Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 11.246 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 8,94% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.299 persones hospitalitzades per covid-19, el 9,14% de llits. També hi ha 2.796 ingressos en UCI a l'Estat, un 26,99% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 563, el 38,04% del total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 909 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.313 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 194, a Madrid 193 i a Andalusia 116.D'altra banda, de les 4.508.845 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 2 de març (3.508.245 de Pfizer / BioNtech, 192.000 de Moderna i 808.600 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 3.908.734 (3.374.383, 149.280 i 385.071 respectivament), que representen un 86,7% del total. Hi ha 1.266.700 persones que han rebut les dues dosis de la vacuna al conjunt de l'Estat.En el cas de Catalunya de les 734.510 dosis rebudes (570.410 de Pfizer, 31.400 de Moderna i 132.700 d'AstraZeneca), fins ara se n'han subministrat 657.774, el 89,6% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (842.810) i fins ara n'ha administrat el 91,9% (774.701). Ceuta ha subministrat tots els vaccins que ha rebut. La Comunitat que ha vacunat menys població a dia d'avui és el País Basc amb 131.551 dosis de les 194.210 que ha rebut, el 67,7% del total.