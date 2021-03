Perd tots els estalvis perquè se li oxiden els bitllets que va guardar al costat de monedes

Una dona de Malàisia tenia els diners en una guardiola i alguns bitllets fins i tot es van desintegrar

Actualitzada 02/03/2021 a les 18:26

Tot i que cada vegada passa menys, encara hi ha gent que decideix prescindir dels bancs i guarda els seus estalvis a casa, sovint a llocs insospitats, bàsicament per la por de patir un robatori i perdre els diners.Una dona de Malàisia, havia decidit mantenir els seus estalvis a casa. En un lloc ben normal, de fet: dins una guardiola. Però els ha acabat perdent pràcticament tots i no ha estat a causa d'un robatori.Una amiga de la dona, Lily Noorly, va decidir pujar a Facebook la història de la pèrdua dels diners, molt més simple del que podria semblar. La dona havia guardat bitllets i monedes juntes a la guardiola i el pas del temps i segurament el clima del país van ajudar a fer malbé gairebé tots els bitllets.L'òxid de les monedes va anar a parar als bitllets i alguns d'ells fins i tot van quedar pràcticament reduïts a pols quan els va intentar recuperar de la guardiola.La dona, segons explica la Lily Noorly, ha perdut al voltant de mil riggit malais, al voltant de 207 euros. Les imatges pujades a les xarxes socials mostren l'estat en què van quedar els bitllets, una bona quantitat en aquest país.Les imatges també són un avís per aquells que encara mantenen els estalvis de monedes i bitllets junts. Millor comprovar que encara estan sencers.