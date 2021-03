Les mascaretes tenen una capacitat de filtració del 94% i cada unitat surt a 90 cèntims

Actualitzada 02/03/2021 a les 16:01

La companyia de supermercats físics i de venda en línia, Mercadona, posa a la venda mascaretes FFP2 no reutilitzables a les més de 1.600 botigues de la cadena a Espanya, amb l'objectiu de respondre a les necessitats dels clients.Mercadona ha posat a la venda aquest model que té un total de cinc capes, amb una capacitat de filtració de partícules igual o superior al 94%. Es comercialitzen en paquets de tres unitats, amb un preu de 2,70 euros, per la qual cosa cada unitat surt a noranta cèntims.Amb aquesta incorporació, que s'estendrà a tota la cadena al llarg d'aquesta setmana, Mercadona suma aquesta opció a les ja disponibles, com són les mascaretes higièniques per adults, que la companyia va començar a comercialitzar a finals del mes de maig del 2020, i les mascaretes higièniques per a nenes i nens, que s'ofereixen des del mes de juliol de l'any passat.