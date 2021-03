Mascaretes que serviran per construir carreteres

Es barrejaran amb restes de material d'obra

Actualitzada 01/03/2021 a les 19:44

Científics del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) han creat un tipus de paviment per a carreteres que es confeccionaria a partir de mascaretes ja utilitzades, amb què aquestes podrien tenir una segona vida útil per a la humanitat.



Segons els càlculs que ha realitzat el RMIT, en un quilòmetre de carretera de dos carrils es consumirien uns tres milions de mascaretes. Cal recordar que diversos estudis parlen que una mascareta quirúrgica pot trigar uns 400 o 500 anys a consumir-se i desaparèixer definitivament, amb què el seu reciclatge mal realitzat pot ser un gran problema pel medi ambient.Les mascaretes triturades amb restes processades de la construcció acabarien barrejant-se amb el material desitjat per poder construir les carreteres. Les capes que composen les carreteres han de ser resistents i, les restes d'obres servirien per a aquesta meta.La barreja, segons l'estudi, estaria composada d'un 1% de mascaretes i 99% de restes d'obres processades, una fórmula que ja hauria estat provada amb èxit.