La variant britànica ja és la «predominant» a Catalunya amb un 60% dels casos

Argimon reclama a l'Estat ampliar la franja d'edat per rebre la vacuna d'Astra Zeneca «com a mínim fins als 65 anys»

Actualitzada 02/03/2021 a les 18:18

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reclamat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat que «obri» la franja d'edat per les vacunes Astra Zeneca «com a mínim fins als 65 anys» perquè «no té sentit» tenir mestres o mossos de 32 anys vacunats i de 62 sense vacuna. Argimon també ha destacat que la variant britànica del coronavirus «ja és la predominant a Catalunya, amb un 60% dels casos», i ha reconegut que aquesta xifra «ha arribat una mica abans del que s'esperava». Per altra banda, el nou protocol de residències que es començarà a aplicar aquesta setmana inclou que les persones vacunades amb les dues dosis ja no seran considerades contactes estrets, el que suposarà acabar amb els aïllaments per aquest motiu.