La covid podria provocar sordesa sobtada de manera excepcional

La SEORL-CCC ha posat en marxa un estudi per a registrar els casos detectats a Espanya en 2020 i 2021

Actualitzada 02/03/2021 a les 11:37

La sordesa sobtada podria ser una complicació excepcional de la covid a causa del mal que el virus pot ocasionar sobre el nervi auditiu, segons les conclusions d'una revisió de casos realitzada per la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC).El dia abans del Dia Mundial de la Cura de l'Oïda i l'Audició, la SEORL-CCC ha posat en marxa un estudi retrospectiu i prospectiu per a registrar els casos de sordesa sobtada relacionats amb el virus SARS-CoV-2 detectats a Espanya en 2020 i 2021.La proposta d'aquesta societat mèdica, en la que participen fins a 70 hospitals espanyols, és que a tota persona que entri a urgències amb una hipoacúsia sobtada es faci una PCR per a descartar que tingui associació amb el virus SARS-CoV-2.Fins al moment, segons aquesta societat, s'han localitzat 12 casos de sordesa sobtada en pacients amb covid a tot el món, encara que es desconeix si la incidència podria ser molt major. La meitat dels casos eren dones i no s'ha trobat relació entre l'aparició de la sordesa sobtada i la gravetat de la covid-19.La presidenta de la Comissió d'Audiologia de la SEORL-CCC, María José Lavilla, que ha participat en la revisió bibliogràfica, ha explicat que el virus SARS-CoV-2 pot afectar múltiples òrgans, incloent el sistema nerviós central i perifèric i induir mal auditiu i afectar la funció microcirculatòria.A més, ha dit, «pot envair el nervi coclear, causant una neuritis o afectar els teixits tous de la còclea causant cocleitis».D'altra banda, la infecció pel SARS-CoV-2 s'ha associat amb complicacions trombòtiques, tant arterials com venoses que podrien contribuir al desenvolupament d'hipoacúsia neurosensorial en alguns casos, ha informat.Encara que en la majoria dels casos la causa de la sordesa sobtada és desconeguda, se sap que pot ser originada per una infecció viral, oclusió vascular o mecanismes immunològics, ha explicat Lavilla.Segons aquesta especialista, «la seva conseqüència més evident és la deterioració auditiva que pot ser persistent, podent associar-se a tinnitus i vertigen, afectant la qualitat de vida d'alguns pacients de forma molt negativa».Aquest estudi s'ha iniciat als serveis d'otorrinolaringologia de l'Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), Clínico Universitario Ufanós Blesa (Saragossa), Marqués de Valdecilla (Santander) i Hospital Universitario de la Corunya encara que en l'actualitat participen fins a 70 hospitals espanyols.