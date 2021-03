La catalana 'Las Niñas' triomfa en la 8a edició dels Premis Feroz amb tres guardons principals

Actualitzada 02/03/2021 a les 23:16

La catalana 'Las Niñas' ha triomfat en la 8a edició dels Premis Feroz amb tres guardons: Millor Pel·lícula Dramàtica i Millor Direcció i Millor Guió, per a Pilar Palomero. 'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín, s'ha endut el Feroz a la Millor Pel·lícula de Comèdia, i el film de la catalana Nuria Giménez 'My Mexican Bretzel', el Premi Especial de l'edició. Mario Casas ha estat premiat com a Millor Actor de Pel·lícula per 'No matarás' i Patricia López Arnáiz, Millor Actriu per 'Ane'. En l'apartat de sèries, 'Antidisturbios' i 'Vamos Juan' han guanyat el premi a la Millor Sèrie Dramàtica i de Comèdia, respectivament. Eduard Fernández ha estat distingit com a Millor Actor de Sèrie per '30 balas' ex aequo amb Hovik Keuchkerian, d''Antidisturbios'