L'Organització Mundial de la Salut ha alertat contra l'ús de la hidroxicloroquina per prevenir la covid-19. A partir dels resultats de diversos assajos clínics amb més de 6.000 participants, els experts científics de l'organització han determinat que aquest antiinflamatori no té «un efecte significatiu» en la reducció de morts, hospitalitzacions o contagis.Per això, l'OMS descarta el medicament com a «prioritat en recerca» i aposta per redirigir recursos a investigar altres substàncies «més prometedores"» per prevenir la malaltia.