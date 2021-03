El Govern de l'Estat aposta per mantenir el tancament de les autonomies fins després de Setmana Santa

L'objectiu és rebaixar la incidència acumulada per sota dels 50 casos per cada 100.000 habitants

El Ministeri de Sanitat aposta per prolongar per Setmana Santa algunes de les restriccions vigents, com mantenir el tancament perimetral de les comunitats al març i abril o les limitacions de mobilitat, fins aconseguir l'objectiu de rebaixar la incidència acumulada per sota dels 50 casos.Govern i comunitats porten treballant des de fa dies en un document d'accions comunes per evitar la quarta onada que podria provocar l'excessiva relaxació de mesures amb motiu de la Setmana Santa i demà continuaran fent-ho en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.El departament que dirigeix Carolina Darias buscarà que les autonomies s'adhereixin a la seva proposta de mantenir el tancament perimetral al març i abril, inclosa la Setmana Santa, segons ha avançat el conseller de Sanitat de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, Jesús Fernández Sanz.La postura dels tècnics del Ministeri ja la va comentar ahir el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, qui va subratllar que la reobertura de les fronteres autonòmiques no s'ha de plantejar si no es donen les condicions.«Sóc epidemiòleg, m'interessa controlar l'epidèmia, i òbviament les meves visions són diferents de les que puguin tenir, per exemple, els empresaris. Si les condicions de transmissió no són les correctes perquè es pugui tenir una mica més d'obertura, crec que ni s'ha de plantejar», va resoldre.Quelcom similar ja va passat fa poc més de dos mesos amb el Nadal. «No sé si la salvem o no, però crec que el poc que se salvés, hem vist al gener l'impacte que va tenir», va manifestar Simón, qui va tornar a alertar que, amb el nivell actual d'ocupació hospitalària i de les UCI, el sistema podria no poder suportar un nou repunt.Així, els tècnics de Sanitat s'inclinen, va afegir, no a «salvar festes, o Setmana Santa o manifestacions», sinó a «controlar la transmissió al màxim».En el Ministeri persegueixen un objectiu clar, i és que la incidència baixi dels 50 casos per cada 100.000 habitants i, amb aquesta finalitat, estan «centrats en preservar la salut i continuar salvant vides», segons va recalcar dimecres passat la titular de Sanitat, Carolina Darias.Pel que va reiterar «la prudència, la responsabilitat i ael sentit comú. Estem en el bon camí, però no ens podem confiar. Estem en ple procés de vacunació, agafant ritme i és important que surti bé», va sentenciar.Algunes comunitats ja s'han pronunciat sobre aquest tema, com Castella i Lleó, el president Alfonso Fernández Mañueco, ha avançat que el seu propòsit és dur a terme el previsible procés de desescalada de les pròximes setmanes «sense pressa» i «amb prudència» per «evitar recaigudes» i ha demandat que es fixin unes mesures comunes i s'articuli una «resposta única».També el cap del Govern de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha demanat al president, Pedro Sánchez, que convoqui als seus homòlegs a les comunitats autònomes per intentar consensuar una postura a tot el país sobre les restriccions i la seva possible flexibilització de cara a Setmana Santa.A Madrid, mentrestant, prefereixen adoptar mesures «assenyades i equilibrades», en funció de l'evolució de la pandèmia, per protegir la salut dels ciutadans i no posar en perill la «malparada» economia, en paraules de la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso.