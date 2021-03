La CE està interessada en «aprendre» de l'experiència israeliana amb l'administració de vacunes

Actualitzada 02/03/2021 a les 13:30

Brussel·les veu amb bons ulls l'aliança d'Àustria i Dinamarca amb Israel per produir vacunes contra les variants de la covid-19. Mentre Dinamarca ha qüestionat que el programa europeu de compra de vacunes sigui suficient per abastir-se, Àustria ha criticat a l'Agència Europea del Medicament per ser massa lenta de cara a aprovar noves versions dels vaccins efectius contra les soques. Malgrat aquests retrets, la Comissió Europea ha assegurat aquest dimarts que estan interessats en «aprendre» d'aquesta col·laboració amb Israel. «Sempre és bo aprendre de les pràctiques d'altres països», ha dit el portaveu de Salut, Stefan Keersmaecker.