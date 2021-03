Una sola dosi de les vacunes de Pfizer o AstraZeneca redueix en un 80% el risc d'hospitalització

El Regne Unit és un dels països que més ha accelerat el programa de vacunació contra la covid-19, i ja té més d'un terç de la població vacunada amb la primera dosi, uns 20 milions de persones.Les dades de l'estudi presentat aquest dilluns, i que es publicarà formalment en els propers dies, indiquen que les vacunes «funcionen i són altament efectives al protegir la gent contra una malaltia greu, per evitar l'hospitalització i per evitar morts».En un comunicat, el servei de salut pública anglès assegura que l'estudi té dades esperançadores però insta la població a mantenir les precaucions perquè encara no es té informació sobre com les vacunes poden arribar a reduir el risc de contagiar de covid-19 a una altra persona.El govern britànic ha assegurat en una roda de premsa per presentar les dades que l'informe avala la seva decisió d'allargar fins a les 12 setmanes el període entre la primera i la segona dosi de la vacuna.