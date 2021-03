Un estudi analitza si gens neardentals predisposen a desenvolupar la covid

L'objectiu d'aquest estudi és identificar «què determina la gravetat de la infecció» i si aquests «residus de gens» afecten

La predisposició a desenvolupar símptomes greus de la covid-19 podria tenir origen en els gens heretats dels neardentales, segons analitza un estudi europeu en el qual participa l'expert en genètica Manuel Corpas, qui treballa per a identificar els factors personals que contribueixen a patir aquesta malaltia.Corpas (Màlaga, 1977) és el director científic del Cambridge Precision Medicine -una empresa especialitzada en la seqüenciació del genoma per a realitzar anàlisis genètiques que permeten desenvolupar plans de salut- i també és professor en el curs d'Expert en Genètica Clínica de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).Un consorci format per altres grups europeus de recerca i coordinat pel Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica de Barcelona treballa amb mostres de cent pacients de covid-19 amb símptomes molt severs que van estar ingressats durant la primera ona a l'hospital de campanya de Ifema a Madrid, ha detallat a Efe en una conversa telefònica.L'objectiu d'aquest estudi és identificar «què determina la gravetat de la infecció», ha explicat, i saber la causa per la qual unes persones contagiades romanen asimptomàtiques i altres desenvolupen símptomes greus per la covid-19.Ha precisat que un dels marcadors que podria influir en la gravetat d'aquesta malaltia procedeix d'un grup de gens heretats dels neardentales.Aquest investigador ha detallat que fa uns 10.000 anys va haver-hi mescles entre aquests homínids i els humans, per la qual cosa en els gens dels actuals humans queden «residus dels gens neardentales», que s'ha comprovat influeixen en el desenvolupament dels símptomes severs de la covid-19.A més, ha agregat, hi ha un altre tipus de gens ja identificats en la gravetat del desenvolupament de la covid-19, com el gen denominat ACE.En aquesta recerca s'estan utilitzant les eines que ja existien en genètica i genòmica per a predir el desenvolupament del càncer o el diagnòstic de malalties rares.No obstant això, en aquest estudi es realitza «un rastrejat molt profund» de tots els gens de l'organisme, per al que s'analitzaran milers de milions de marcadors, fins a seleccionar unes desenes per a predir el risc de gravetat de la covid-19, usar aquesta informació en futures pandèmies o identificar l'efectivitat de noves vacunes davant altres variants del virus.A partir del mes de maig es tindran els primers resultats d'aquesta recerca, que suposarà una eina per a determinar i predir si una persona pot desenvolupar símptomes greus de covid-19 abans que s'exposi a aquest virus.