Simón demana un esforç i augura un panorama pandèmic molt diferent «en un mes o un mes i mig»

«Tindrem vacunes suficients per aconseguir el primer objectiu i tindrem molta més probabilitat d'aconseguir el segon objectiu perquè hi haurà més vacunes i més empreses subministrant-ne», ha vaticinat Simón, tot recordant que el vaccí de Janssen, per exemple, s'espera per a principis d'abril, segons contracte.Encara reforçant el missatge de l'efectivitat dels vaccins, Simón ha recordat que la incidència de la letalitat en els grups d'edat superiors a 65 anys que resideixen en centres geriàtrics és ja inferior que la que té en els mateixos grups que no hi viuen. Fins a la irrupció dels antivirals la tendència era exactament la contrària.Simón també s'ha referit a la variant britànica de la covid-19, i ha afirmat que amb les dades actuals no es pot calcular amb precisió l'afectació que ha tingut en l'àmbit estatal, però sí ha remarcat que, en tot cas, el brot s'ha pogut controlar amb les mesures ja previstes.Finalment, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries ha considerat que el passaport sanitari, l'eina que la Unió Europea treballa per permetre la mobilitat entre països a persones ja vacunades de la c ovid-19, pot ser «molt útil» especialment en un país com Espanya, que té en el turisme un motor econòmic destacable, però alhora ha advertit que «en un moment d'escassetat encara de vacunes» pot comportar també algun problema. Per això ha convidat a deixar els experts treballar perquè aquestes dificultats -que no ha concretat- es puguin minimitzar tant com sigui possible.