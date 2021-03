Sarkozy és condemnat a tres anys per corrupció i tràfic d'influències

Dos d'aquests anys estan exempts de compliment i el tercer pot ser convertit en detenció domiciliària o vigilància amb un braçalet electrònic

Actualitzada 01/03/2021 a les 14:47

L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat condemnat aquest dilluns a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències, la qual cosa el converteix en el primer exinquilí de l'Elisi a ser sentenciat a una pena de presó.El Tribunal Correccional de París va precisar que dos d'aquests anys de presó estan exempts de compliment i que el tercer any de presó ferma pot ser convertida en detenció domiciliària o vigilància amb un braçalet electrònic.La cort ha condemnat, a més, a una pena similar a l'advocat de l'expresident, Thierry Herzog, a qui ha imposat a més cinc anys d'inhabilitació per a exercir l'advocacia, i a l'alt magistrat Gilbert Azibert.Les penes són una mica inferiors al que havia reclamat la Fiscalia, que demanava dos anys de presó fermes contra els tres acusats.Els jutges van considerar provat que va existir un pacte de corrupció per a beneficiar els interessos judicials de Sarkozy en altres causes obertes després de la seva sortida de l'Elisi en 2012.Aquestes actuacions van sortir a la llum en unes converses telefòniques intervingudes per la policia en 2014 entre Sarkozy i el seu advocat, en la qual es desprenia que havien contactat a Azibert, llavors membre del Tribunal Suprem, per a obtenir informació en una altra causa oberta contra l'expresident a canvi d'ajudar el magistrat a aconseguir un lloc a Mònaco.La sentència recull la «particular gravetat» del delicte comès per Sarkozy per la seva condició d'expresident, que «es va servir del seu càrrec i de les seves relacions» per «al seu interès personal», la qual cosa plena de descrèdit un càrrec que, per la Constitució, li atorga el poder d'equilibri de la justícia.A més, recull el veredicte, Sarkozy havia de conèixer les infraccions comeses per la seva condició d'advocat de formació.També va ser molt dur contra Herzog, un dels més prestigiosos advocats de París, i contra Azibert, a qui va acusar de «desacreditar una professió la funció de la qual és bàsica en la democràcia».La històrica condemna a Sarkozy, que pot apel·lar la sentència, es produeix dues setmanes abans que s'obri un altre procés en el qual està implicat l'expresident, el de les presumptes irregularitats sobre el finançament de la seva campanya per a les eleccions presidencials de 2012.