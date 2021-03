La vacuna de Pfizer perd efectivitat en gent obesa

S'ha provat amb 248 sanitaris set dies després d'haver-se vacunat

Actualitzada 01/03/2021 a les 19:03

La vacuna de la farmacèutica estatunidenca Pfizer contra el coronavirus podria perdre efectivitat en persones que sofreixin obesitat, segons ha advertit un estudi i ha recollit 20 Minutos.L'estudi, dut a terme per investigadors italians de l'Institut de Fisioteràpia Hospitalària (IFO, per les seves sigles en italià), no ha estat encara revisat per parells; però, segons destaquen, les dades poden ser rellevants per al desenvolupament de les diferents estratègies de vacunació que estan duent a terme els països.Per a dur a terme la recerca, es va analitzar la resposta immune de 248 sanitaris set dies després d'haver estat inoculats amb la vacuna de Pfizer. Els resultats van demostrar que el 99,5% d'ells havia desenvolupat una resposta immune d'anticossos davant del virus, però aquesta resposta va resultar ser molt més forta en aquelles persones «amb pes baix i normal» que en el grup de participants amb obesitat.Estudis anteriors ja adverteixen que aquelles persones amb un Índex de Massa Corporal (IMC) superior a 30 augmenta considerablement el risc de patir una evolució greu de la covid-19. «Les proves suggereixen que les infeccions per SARS-CoV-2 són més greus i persisteixen durant uns cinc dies més en les persones obeses que en les primes», assenyala la recerca liderada per Aldo Venuti.A més, segons indica l'estudi, aquesta reducció de l'eficàcia en persones amb obesitat també succeeix amb altres vacunes, com la de la grip, l'hepatitis B i la ràbia. «L'estat constant d'inflamació de baix grau, present en les persones amb sobrepès, pot afeblir algunes respostes immunitàries, incloses les llançades per les cèl·lules T, que poden eliminar directament les cèl·lules infectades», asseguren.Les dades «subratllen la importància de vigilar de prop la vacunació de les persones obeses, tenint en compte la creixent llista de països amb problemes d'obesitat», perquè segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 39% dels adults de 18 anys o més tenen sobrepès i el 13% són obesos. «Si les nostres dades es confirmen en estudis més amplis, donar a les persones obeses una dosi extra de la vacuna o una dosi més alta podrien ser opcions a avaluar en aquesta població».