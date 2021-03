J&J prepara assajos de la seva vacuna anticovid amb menors i embarassades

Començarà les proves clíniques amb els joves d'entre 12 i 18 anys

Actualitzada 01/03/2021 a les 23:53

La filial farmacèutica de Johnson & Johsonn, Janssen, prepara assajos de la seva vacuna contra la covid-19 en menors, inclosos bebès nounats, embarassades i persones immunodeprimides, un ambiciós intent de conèixer la seva resposta en sectors de població no representats en anteriors proves.Segons va informar aquest dilluns el diari The New York Times, Janssen està planejant expandir primer els seus assajos clínics a nens entre 12 i 18 anys, per a posteriorment començar a estudiar els efectes de la seva vacuna monodosis contra la covid-19 en nounats i nens fins als 12 anys.Posteriorment, inclourà a embarassades i finalment completarà les seves proves amb voluntaris amb sistemes immunodeprimits, completant així un dels estudis més extensos sobre els efectes de la vacuna contra el coronavirus.La tècnica utilitzada per la vacuna de Johnson & Johnson, que va rebre aquest cap de setmana autorització d'emergència per a ser utilitzada als Estats Units, està molt més generalitzada i contrastada en recerques científiques que la de les vacunes de Pfizer i Moderna, que utilitzen el nou ARN missatger.Johnson & Johnson va optar per codificar la informació que subministra a les cèl·lules per a combatre el virus en una cadena d'ADN dins d'un adenovirus.La farmacèutica estatunidenca va explicar succintament els seus plans per a ampliar els estudis de la seva vacuna a la fi de la setmana passada, quan un comitè d'experts de l'Agència d'Aliments i Medicaments (FDA) va examinar les seves dades de seguretat i eficiència contra el coronavirus.Johnson & Johnson va esmentar en aquesta reunió la seguretat que han mostrat durant anys en nens les vacunes basades en adenovirus.La vacuna, la tercera aprovada pels Estats Units, només requereix d'una dosi i no dues com les altres alternatives, i pot ser emmagatzemada durant diversos mesos a temperatures per sobre del punt de congelació.Malgrat no haver mostrat una eficiència superior al 90% a l'hora de prevenir la covid-19, com en el cas de Pfizer i Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson permet evitar els casos greus de la malaltia, i per tant les hospitalitzacions i les morts.