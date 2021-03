Europa presentarà el seu «passaport verd» el 17 de març

El passaport tindrà informació sobre si el ciutadà ha estat vacunat o no contra la covid-19, resultats de test o si ja ha passat el virus

Actualitzada 01/03/2021 a les 17:48

La Comissió Europea (CE) presentarà el pròxim 17 de març un paquet centrat en els viatges i l'aixecament de les restriccions imposades per la pandèmia que inclourà la seva proposta sobre els «passaports verds» de vacunació.Així ho ha anunciat el vicepresident de la CE Margaritis Schinas en roda de premsa després del consell informal de ministres de Salut, on ha assegurat que l'objectiu serà «establir una direcció comuna cap a l'obertura segura i igualitària d'Europa».Aquest passaport es posarà sobre la taula com un instrument «legislatiu», ha explicat el comissari, per la qual cosa no serà opcional, estarà basat en els tractats europeus i en la lliure circulació.El passaport tindrà «un alt component digital» i inclourà informació «objectiva» sobre si el ciutadà ha estat vacunat o no contra la covid-19 però també sobre altres aspectes, com a resultats de test o si ja ha passat el virus.«Hem de buscar maneres d'utilitzar aquesta eina per a facilitar la mobilitat evitant que hi hagi discriminació entre els ciutadans», ha defensat el vicepresident, que ha explicat que a més s'està treballant perquè aquest instrument respecti la privacitat i la protecció de dades.La CE vol presentar la seva proposta sobre aquest passaport a temps del pròxim consell europeu de líders, que hauran de decidir quin ús donar a aquest instrument per a organitzar la mobilitat europea.«Hem de considerar aquest instrument com un utensili més que ens permet afrontar un món on la covid circula com a malaltia i on volem reprendre la normalitat de les nostres vides en les millors condicions possibles», ha assenyalat per la seva part la ministra de Salut de Portugal, Marta Temido.Temido, que va liderar el consell informal perquè Portugal ostenta la presidència rotativa de la UE, ha reconegut que aspectes com la immunitat que confereix la vacuna o la seva durada «manquen d'estudis més profunds», però que es tracta d'un «procés normal» davant malalties noves.En la reunió també ha estat abordada l'estratègia de vacunació europea, que genera «consens» entre els ministres per a continuar avançant junts, ha assenyalat la comissària europea de Salut, Stella Kyriakides.La comissària va defensar que la CE treballa per a augmentar la producció i el lliurament de vacunes, però ha insistit que també cal assegurar que els Estats membre les administren «el més ràpid possible» perquè no quedin dosi sense utilitzar o es facin malbé.La Comissió està «preparada per a donar-los suport», va assegurar Kyriakides.«Les noves variants fan encara més important que els Estats membre treballin junts amb la CE i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties perquè la vacunació sigui el més ràpida possible», ha considerat.També ha destacat la importància que els diferents Estats membre augmentin la quantitat d'informació que comparteixen sobre com avança la vacunació en cada país.«L'estratègia de vacunació de la UE és un èxit», ha afirmat per la seva part el vicepresident Schinas després de ser qüestionat per les crítiques cap a aquest procés, i ha dit que «en pocs mesos» no només hi haurà «cobertura universal» amb la vacuna a la UE sinó que a més es podrà ajudar a altres regions enviant dosis.