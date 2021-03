Espanya suma 15.978 nous casos, la xifra més baixa en un cap de setmana des de setembre

Campanya de vacunació

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és el País Basc amb 212, seguida de Madrid amb 176 i Castella i Lleó amb 138. A Astúries n'hi ha hagut 101 i a les Canàries 96. Catalunya no n'ha comunicat cap des de divendres.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 69.609 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 467 més que divendres. Segons l'informe del Ministeri, 665 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 133, al País Valencià 99 i a Madrid 70. A Catalunya n'hi ha hagut 31.Des de l'inici de la pandèmia 317.312 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 27.673 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 1.762 hospitalitzats, 155 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 87.561 i 6.291 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 185 persones, 10 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 39.709 hospitalitzats (3.111 a l'UCI) i 172 en els darrers 7 dies (5 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 11.754 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 9,36% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.413 persones hospitalitzades per covid-19, el 9,6% de llits. També hi ha 2.923 ingressos en UCI a l'Estat, un 28,09% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 579, el 39,02% del total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 72 hores hi ha hagut 764 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 570 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 169, a Andalusia 139 i a Madrid 138.D'altra banda, de les 4.508.845 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 1 de març (3.508.245 de Pfizer / BioNtech, 192.000 de Moderna i 808.600 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 3.829.465 (3.331.439, 147.554 i 350.472 respectivament), que representen un 84,9% del total. Hi ha 1.261.848 persones que han rebut les dues dosis de la vacuna al conjunt de l'Estat.En el cas de Catalunya de les 734.510 dosis rebudes (570.410 de Pfizer, 31.400 de Moderna i 132.700 d'AstraZeneca), fins ara se n'han subministrat 650.327, el 88,5% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (842.810) i fins ara n'ha administrat el 91,3% (769.899). Ceuta ha subministrat tots els vaccins que ha rebut. La Comunitat que ha vacunat menys població a dia d'avui és el País Basc amb 127.629 dosis de les 194.210 que ha rebut, el 65,7% del total.