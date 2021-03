Els epidemiòlegs afirmen que no hi ha raons epidemiològiques ni ètiques per a imposar les vacunes

Asseguren que l'obligatorietat «només té sentit» si hi ha un rebuig important de la població a rebre-les

Actualitzada 01/03/2021 a les 12:57

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) assegura que «ara per ara» no hi ha raons epidemiològiques ni ètiques que justifiquin l'obligatorietat de vacunació, després que el Parlament gallec hagi aprovat reformar la normativa per a imposar multes a aquells que es neguin de manera injustificada a vacunar-se.En un posicionament conjunt, la SEE admet que la legislació espanyola permet que les autoritats puguin obligar a vacunar en determinades circumstàncies si bé afegeix que «és menys clar» que una comunitat pugui fer-ho «unilateralment en tot el seu territori, sobretot si la seva situació és millor que moltes altres».«Ara per ara no hi ha raons epidemiològiques ni ètiques que justifiquin l'obligatorietat de la vacunació. Tot el contrari», sosté la SEE.I és que assenyala que des del punt de vista epidemiològic, la població espanyola accepta les vacunes majoritàriament, més del 80% en les últimes enquestes, un percentatge que «probablement seria suficient per aconseguir la immunitat de grup».Argumenta que des del punt de vista ètic, l'obligatorietat de la vacunació «només té sentit» si hi ha un rebuig important de la població a rebre una vacuna eficaç i segura i si aquest impedeix que es pugui aconseguir la immunitat col·lectiva.«L'obligatorietat només té sentit si la protecció del bé comú ha de fer-se a costa necessàriament de no respectar les decisions individuals dels contraris a vacunar-se. Però aquest no és el cas de la vacunació enfront de la covid», abunda la SEE.Recalca que mentre que el percentatge de persones que rebutgen la vacunació sigui «relativament petit», les polítiques de salut pública «més raonables» aconsellen «harmonitzar la cerca del bé comú i de la solidaritat amb el respecte a les decisions individuals, lliures i sense coaccions».«Amb això s'aplica el consell de recórrer a les mesures de suport a la salut pública que siguin menys restrictives de les llibertats individuals», contínua la SEE.A més, estima que les mesures punitives o obligatòries poden generar en la població una desconfiança en les autoritats «molt poc aconsellable per a la gestió de la pandèmia» i, per tant, ha de ser l'últim recurs «quan la situació així ho exigeix i no queden altres alternatives».En qualsevol cas, agrega, «l'obligació» de les autoritats sanitàries és «persuadir i convèncer» a tots aquells que puguin tenir reserves contra la vacunació dels «enormes beneficis» que aporten a tots «enfront d'uns riscos molt petits al fet que s'exposen».