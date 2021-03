La idea és que el passaport per la covid-19 permeti moure's per la UE a aquells que presentin un certificat de vacunació, un test d'anticossos o una PCR negativa, segons va avançar la setmana passada Von der Leyen. De totes maneres, la UE encara n'ha d'acordar els detalls.Des de l'executiu europeu avisen que necessiten almenys tres mesos per fer operatiu aquest nou sistema europeu de control de viatgers per la covid-19.