Angelina Jolie ven un quadre de Churchill per 9,6 milions d'euros

L'actriu Angelina Jolie ha venut aquest dilluns per 8.285.000 lliures (uns 9,58 milions d'euros, 11,5 milions de dòlars) un quadre que l'ex primer ministre britànic Winston Churchill va pintar en 1943 com a regal per a qui fou president dels Estats Units Franklin D. Roosevelt.L'obra paisatgística, que ha sortit a subhasta a la seu de Christie's a Londres amb un preu inicial d'un milió de lliures, és considerada una de les pintures més importants del 'premier' i l'única que va completar durant la Segona Guerra Mundial, una singularitat que ha portat al quadre a aconseguir el preu més alt per una obra de Churchill en una subhasta.La pintura, oli sobre tela i de 45,7 centímetres d'alt per 61 d'ample, retrata la mesquita marrakechí de Kutubía, del segle XII, sota una daurada posta de sol retallada per la sinuosa silueta de la serralada de l'Atles nevada.Signada amb les inicials W.S.C., l'obra va ser un regal de Churchill a Franklin D. Roosevelt després de la Conferència de Casablanca de 1943, on van pactar l'estratègia per a doblegar a l'Alemanya nazi.Després de deu dies de cim, el líder britànic va convidar al seu homòleg nord-americà a acompanyar-li a visitar un dels seus llocs favorits. «No pots recórrer tot aquest camí fins al nord d'Àfrica sense veure Marràqueix (...) haig d'estar amb tu quan vegis la posta de sol a les muntanyes de l'Atles», va dir Churchill.Després de cinc hores de viatge, van arribar a la ciutat marroquina i Roosevelt va quedar tan corprès d'aquell capvespre que el 'premier' no va dubtar a allargar la seva estada a Marràqueix per a immortalitzar l'escena i oferir-la-hi com a record al president nord-americà.