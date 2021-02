Vacuna de Janssen contra el coronavirus: aquests són els seus efectes secundaris

Aquesta és la quarta vacuna que preveu ser aprovada per la Unió Europea el pròxim 11 de març.

Actualitzada 28/02/2021 a les 11:57

La vacuna contra el coronavirus de la farmacèutica Janssen, filial de l'estatunidenca Johnson & Johnson, és la quarta vacuna que preveu ser aprovada per la Unió Europea el pròxim 11 de març. Mancant que el regulador europeu doni llum verda a aquesta vacuna, l'Agència d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA) ha fet públic un informe en el qual detallen l'eficàcia i seguretat d'aquesta vacuna, així com els efectes secundaris detectats en un assaig realitzat en persones majors de 18 anys.Segons el document, recollit per Redacció mèdica, es diferencien els efectes secundaris entre locals i sistèmics, i és el grup d'edat inferior a 60 anys el que presenta majors efectes adversos, sostenen.Entre les reaccions locals, un 58,6% de les persones entre 18 i 59 anys van experimentar dolor en la zona de la injecció enfront del 33,3% de les persones majors de 60 anys, una molèstia que va durar, de mitjana, dos dies.Un altre efecte del qual també es va informar va ser eritema, present en el 9% dels voluntaris entre 18 i 59 anys i en el 4,6% de les persons majors de 60 anys.Així mateix, un 7% de les persones del grup de menor edat van informar d'haver tingut inflor, mentre que només un 2,7% dels participants de més de 60 anys van reportar aquest efecte secundari. En aquest cas, aquesta molèstia va ser present fins a tres dies després d'haver rebut la vacuna.Entre els efectes adversos sistèmics més comuns que detalla l'informe de la FDA, es troben el mal de cap i la fatiga, tots dos més freqüents en el grup d'edat més jove.En concret, un 44,4% de les persones entre 18 i 59 anys va patir mal de cap enfront d'un 30,4% dels participants majors de 60 anys.Respecte a la fatiga, va ser present en un 43,8% del grup de menor edat mentre que només el 29,7% dels majors de 60 anys va experimentar aquest efecte advers.El dolor muscular —descrit en el 39,1% de les persones més joves i en el 24% dels majors de 60 anys—, les nàusees —presents en un 15,5% i un 8,9%, respectivament— i la febre —de la qual van informar un 12,8% i un 3,1%—, van ser els altres efectes secundaris reportats en l'informe de la FDA.A més, un 26,4% de les persones entre 18 i 59 anys i un 9,8% del grup major de 60 anys van necessitar un tractament amb analgèsics després de rebre la vacuna.