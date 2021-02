Por i desconeixement: el que va sentir la metgessa que va detectar el primer contagi de covid a Espanya

El seu pacient era un home amb febre, li costava respirar i no acabava de millorar

Actualitzada 28/02/2021 a les 12:00

Por i desconeixement, això és el que va sentir la metgessa Diana Corps quan va atendre el que seria el primer contagi de coronavirus a Espanya, ara ja fa més d'un any, el 27 de febrer de 2020. En aquesta crònica de Nius Diario explica com Corps se sentia després d'atendre a un home infectat que gairebé no sortia de la seva casa a Torrejón de Ardoz: «si un home així ho té... vol dir que el virus estava per allí, sense control, i que podria haver-hi més contagis».Torrejón va ser l'epicentre de la covid durant la primera ona, i va començar a rebre pacients sense parar a partir del 6 de març. Diana explica a Nius que «el 6 de març una companya de treball li va enviar un missatge espantada perquè solament arribaven a Urgències pacients covid». En aquest moment és quan Corps es va adonar de què «hem perdut el control de la malaltia».Diana Corps assegura a Nius que va demanar realitzar una PCR al pacient de manera instintiva «realment pensava que anava a donar negatiu [...] així que va ser com: va, descartem-ho». Després que sortís positiu es van espantar tant ella com els seus companys perquè «no hem implementat les mesures d'aïllament amb ell, potser ja tenim per aquí una transmissió comunitària, això és més seriós del que ens pensem». Corps continua «ara ho recordo i penso que ingènues érem, fins que no el vam tenir a sobre no ens vam adonar». Es trobaven dues setmanes abans que es declarés l'estat d'alarma i no tenien gairebé protocols d'actuació: «cada vegada que volíem fer una PCR havíem de demanar permís a Sanitat Pública».El primer cap de setmana de març va ser quan l'Hospital on treballava Diana Corps va canviar totes les unitats d'hospitalització a unitats covid d'un dia per un altre. Corps comenta a Nius que «estàvem tots en estat de shock, actuàvem com robots, també teníem por de contagiar a la nostra família, però una vegada et posaves l'EPI i començaves a treballar no hi havia temps a preocupar-te».Corps comenta que quan van detectar un positiu per covid a una companya es va a posar a plorar d'impotència: «pensava que havia fallat, li feia ràbia haver de marxar quan era molt necessària en aquell moment».Diana Corps recorda aquells dies com desesperants, sense cap informació. El pacient amb el primer positiu va poder marxar a casa i encara avui té contacte amb ell.