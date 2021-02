Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen... així ataca cada vacuna al coronavirus

Descobreix qué fan aquestes vacunes per acabar amb la multiplicació del virus

Actualitzada 28/02/2021 a les 10:38

Com combaten a les malalties?

Les vacunes anticovid

Diferents mecanismes

1. Vector viral

2. Virus atenuat o desactivat

3. Subunitats de proteïnes

4. ARN Missatger

Les campanyes de vacunació contra la covid-19 avancen en diverses parts del món, però la rapidesa amb la qual s'han desenvolupat aquests fàrmacs ha despertat dubtes sobre com funcionen i quins són els seus efectes secundaris.Per definició, les vacunes són medicaments que ajuden el cos humà a desenvolupar immunitat contra els virus o els bacteris, sense que per a això s'hagi de contreure la malaltia.Com expliquen els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels EUA, quan gèrmens com el virus que causa la covid-19 ataquen a l'organisme, aquests es multipliquen i causen una invasió, coneguda com a infecció, que activa eines del sistema immunitari per a combatre-la, sobretot glòbuls blancs.Entre ells, estan els macròfags, glòbuls que absorbeixen i digereixen els gèrmens i que deixen antígens, o petites parts dels invasors que són identificats com a perilloses i que estimulen la creació d'anticossos.També entren en acció els limfòcits B, que produeixen anticossos que ataquen les parts del virus que van deixar enrere els macròfags, i els limfòcits T, que ataquen a les cèl·lules de l'organisme que ja estan infectades.«La primera vegada que una persona s'infecta amb el virus que causa la covid-19, el seu cos pot demorar diversos dies o setmanes a desenvolupar i usar totes les eines necessàries per a combatre els gèrmens i vèncer la infecció», recorden els CDC.En aquest punt, les vacunes anticipen aquest procés ajudant-lo al cos a reconèixer els antígens del coronavirus, subministrant —sota diverses tècniques— parts del virus, versions modificades del mateix o «instruccions» per a crear una reacció immunitària.Fins a l'1 de febrer, el Registre de Vacunes contra la covid-19 del London School of Hygiene & Tropical Medicine, que recull dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i laboratoris mèdics, havia documentat 293 prototips d'antídots contra el virus.D'ells, 70 estan en avaluacions clíniques, 20 en fase III (avançada) de proves i una desena ja han estat autoritzats per al seu ús en diferents regions o en aplicació a pacients.D'acord amb l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), «totes les vacunes passen per diferents fases d'estudi abans que puguin ser aprovades per al seu ús en la població».Aquestes etapes tenen com a objectiu «garantir la seguretat i la capacitat de la vacuna per a protegir contra la malaltia (eficàcia)», així com altres qüestions com els grups de població en els quals es pot administrar la vacuna, el número de dosis necessàries i l'interval entre dosi», segons l'entitat.Perquè un fàrmac contra la covid-19 sigui recomanat per l'OMS, aquest ha de tenir almenys un 70% d'eficàcia en la població basi amb resultats consistents en els adults majors, un grup particularment vulnerable contra el virus.No obstant això, no totes aquestes vacunes anticovid utilitzen les mateixes tecnologies per a combatre el coronavirus.Hi ha almenys quatre mecanismes preferits pels científics per a tractar de protegir l'organisme contra aquesta malaltia —que ja deixa en el món més de 2,2 milions de morts i 100 milions de casos—: els virus desactivats o atenuats, les subunitats de proteïna, l'ARN Missatger i els vectors virals.Sense importar quin es triï, els CDC recorden que, «amb tots els tipus de vacunes, l'organisme es queda amb un subministrament de limfòcits T de 'memòria', a més de limfòcits B que recordaran com combatre aquest virus en el futur».Vacunes anticovid amb aquesta tecnologia: Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, Pesat i Janssen.Aquesta classe de vacuna utilitza un virus diferent a el SARS-CoV-2 i menys nociu, en general disfressat amb proteïnes del coronavirus, per a generar una resposta immunitària.El virus causant de la covid-19 té diverses proteïnes que l'emboliquen, entre elles la coneguda com spike (espiga en espanyol) que, a més de donar-li la seva característica forma amb crestes, dota al germen del Domini d'Adhesió al Receptor (RBD) o la «clau mestra» que li dóna accés a les cèl·lules.Segons científics xinesos que han estudiat el virus des de l'inici de la pandèmia en Wuhan i han publicat les seves troballes en la revista Science, utilitzar aquesta proteïna o bé atacar-la és el millor mecanisme per a lluitar contra la malaltia.«Per a les vacunes de vectors virals contra el Covid-19, el vector (no el virus que causa el Covid-19) ingressa a una cèl·lula dins del nostre organisme i usa la maquinària cel·lular per a produir una porció innòcua del virus que causa la Covid-19», complementa la fitxa d'aquesta mena de vacunes dels CDC.«Amb aquestes instruccions, les nostres cèl·lules fan còpies de la proteïna. Això desperta en el nostre organisme una resposta i comença a crear limfòcits T i limfòcits B que recordaran com combatre el virus si ens arribem a infectar en el futur», afegeix.MITES: Aquest tipus de vacuna no causa una infecció per COVID-19 pel virus utilitzat com a vector de la vacuna. Missatges en les xarxes socials adverteixen erròniament que immunitzar-se amb aquests fàrmacs pot ser perillós, però organismes com els CDC i les OMS han recordat que en la seva fórmula aquestes vacunes no contenen cap mena de material genètic o mostres de coronavirus.A més, tampoc és cert que el material genètic que aporta el vector viral s'incorpori a l'ADN de la persona, ja que aquesta tecnologia no pressuposa cap intercanvi d'aquesta mena de compostos en l'organisme.Vacunes anticovid amb aquesta tecnologia: Sinovac, SinoPharm, BharatBiotec o la Vacuna de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Mèdiques.Aquesta és considerada l'aproximació més estesa i conservadora de vacuna, pel fet que imita el mètode que Edward Jenner va idear al final de la dècada de 1790 en utilitzar la verola bovina per a protegir els humans d'aquesta malaltia.Sota aquest mètode, s'inocula una versió completa del virus SARS-CoV-2 encara que afeblit o desactivat perquè el cos, sense el risc complet de la malaltia, pugui generar anticossos necessaris per a combatre-la.En el cas dels virus atenuats, aquests han estat modificats perquè no es puguin reproduir en l'organisme hoste o bé perquè no causin la malaltia, mentre que, en la versió desactivada, el germen pot estar mort.D'acord amb el portal web Vaccines.org, del Departament de Salut i Serveis Humans dels EUA, «atès que aquestes vacunes són tan similars a la infecció natural que ajuden a prevenir, creen una resposta immunitària forta i de llarga durada», si bé en el cas del coronavirus no hi ha evidència científica que defineixi aquest lapse.MITES: Desenes d'internautes en les xarxes socials també adverteixen que aquestes vacunes poden arribar a causen la malaltia que combaten. No obstant això, i per definició, el virus usat en aquesta mena de fàrmac ja ha estat afeblit de tal manera que no suposa un perill per a l'organisme, però sí que aconsegueix la seva comesa d'impulsar una resposta immunitària.Bovines anticovid amb aquesta tecnologia: Novavax i Sanofi.En aquesta mena d'antídots s'utilitzen només alguns components del virus per a estimular una resposta de les cèl·lules immunitàries. En el cas de la covid-19, utilitzen la proteïna spike o el RBD.Una vegada la vacuna ingressa a l'organisme, el sistema immunitari reconeix que aquestes proteïnes «són alienes» i comença a crear limfòcits T.«Si ens arribem a infectar en el futur, les cèl·lules de memòria reconeixeran al virus i el combatran», asseguren els CDC.Altres vacunes sota aquesta tecnologia dedicades a altres malalties també recorren a partícules amb forma del virus però sense el seu material genètic.Segons una ressenya de Florian Krammer per a la revista Nature, «l'avantatge d'aquestes vacunes és que es poden produir sense manipular virus vius» i diversos fàrmacs d'aquest tipus, com FluBlok per a la influença, ja han estat aprovats i els seus fabricants compten amb una experiència considerable en la seva producció.No obstant això, segons la informació, la proteïna espigola «és relativament difícil d'expressar i és probable que això tingui un efecte en els rendiments de la producció i en la quantitat de dosi que es puguin elaborar».MITES: Tampoc és cert, com reclamen els antivacunes, que aquest biotecnologia usi versions completes o actives del virus. En la seva fabricació, els científics aïllen només alguns components del germen per a precisament evitar sotmetre al cos humà a tota la càrrega viral. Això permet que, sense el risc de desenvolupar la malaltia, el cos aprengui com reaccionar davant el virus.Bovines anticovid amb aquesta tecnologia: BioNTech/*Pfizer, Moderna i CureVac.Aquest és l'enfocament de vacunes més nou utilitzat fins al moment per a lluitar contra la pandèmia del coronavirus.En aquesta mena de fàrmacs, denominat ARN Missatger o ARNm, se subministra part del codi genètic del virus perquè les cèl·lules aprenguin a produir una proteïna pròpia del virus, o fins i tot una porció d'ella, i així desencadenar una resposta immune.Això vol dir que les vacunes de ARNm no contenen el virus viu que causa la covid-19, sinó «instruccions» per a les cèl·lules immunitàries, que després del seu ús es descomponen i es desfan del material genètic.«Les vacunes de ARNm contra la covid-19 s'apliquen en el múscul del braç. Una vegada que les instruccions (ARNm) es troben dins de les cèl·lules immunitàries, les cèl·lules les usen per a produir una porció de la proteïna», expliquen els CDC.A partir d'allí, el sistema immunitari reconeix que la proteïna és un cos estrany i comença a generar una resposta immunitària i produir anticossos, «com succeeix quan es produeix una infecció natural contra el covid-19», va completar l'organisme.MITES: El ARNm no afecta l'ADN ni interactua amb ell de cap manera, ja que no ingressa al nucli cel·lular. Aquest ha estat un dels principals reclams registrats en les xarxes socials, on usuaris han posat en dubte l'efectivitat d'aquesta mena de fàrmacs per la novetat que suposa el seu mètode per a contenir el virus.Els CDC han aclarit que si bé aquestes vacunes són noves «no neda són desconegudes», ja que els científics porten treballant en elles per dècades i els seus assajos són igual de rigorosos a les vacunes tradicionals. En aquest cas, l'ARN només funciona com a missatger i després és destruït per la cèl·lula.