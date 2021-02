La immunitat a Espanya frega el 20% entre vacunats i contagiats

Segons la Societat Espanyola d'Epidemiologia, 9,7 milions d'espanyols estan immunitzats enfront de la Covid-19

Actualitzada 28/02/2021 a les 18:32

En la lluita contra la pandèmia del coronavirus, un dels objectius és aconseguir un nivell d'immunitat general que la vida pugui ser el més normal possible. Amb gairebé dos mesos de vacunació a Espanya, i després de molts casos d'infecció, on està aquesta immunitat?Segons la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), gairebé el 20% de la població espanyola és immune al coronavirus, recull Redacció Mèdica. El portaveu de la SEE, Joan Caylà, diu que la dada en concret és del 19% o cosa que és el mateix, «9,7 milions de persones immunitzades enfront de la Covid-19».La SEE compte en aquestes persones a aquelles que ja han estat vacunades i als quals han estat contagiats i han passat la malaltia i, per tant, compten ja amb anticossos per a poder considerar-se immunes.Segons la SEE, d'aquests immunes, un total de 4,7 milions de persones tenen anticossos segons l'última onada de l'estudi de seroprevalencia elaborat per l'Institut de Salut Carles III.A ells cal sumar l'augment de persones immunes després de la tardor, que va arribar a un 14% (2 milions més de persones segons Caylà), i els més 3 milions de persones a les quals se'ls ha administrat la primera dosi de les vacunes contra la malaltia, segons recull Redacció mèdica.Segons Caylà, l'ideal és que abans de l'estiu, el percentatge d'immunes a Espanya sigui del 70%, la qual cosa permetria segons la SEE afrontar una temporada estival amb millors perspectives per al turisme i l'economia.«Diem que a Espanya és de vital importància aconseguir la immunitat de grup abans de l'estiu perquè d'aquesta manera tindríem un estiu saludable amb pocs casos i hi hauria una bona arribada de turistes, que per a l'economia seria molt important. Per a això, hem d'aconseguir més dosi per a immunitzar a tota la població espanyola i tenir una bona organització que permetés aplicar les vacunes de manera ràpida, això ho veig més fàcil que el primer», va explicar Caylà en declaracions a Redacció mèdica.