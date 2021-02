Febrer, el mes amb més morts a Espanya des de l'abril passat malgrat caiguda contagis

El Ministeri de Salut posa les seves esperances a la campanya de vacunació

Actualitzada 28/02/2021 a les 20:28

L'esperança posada en la campanya de vacunació

Experts demanen prudència en la desescalada

Els contagis continuen baixant

Febrer conclou amb un descens continuat de la transmissió de contagis de covid-19, fins a una incidència per sota dels 200 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, i de la pressió en hospitals i en ucis, encara que la caiguda d'aquests indicadors no s'ha reflectit en la mortalitat, la més alta en un mes des de l'abril passat i que concentra entorn d'un 15% de les defuncions totals.A pesar que fins demà dilluns el Ministeri de Sanitat no facilitarà noves xifres sobre l'evolució de la pandèmia, gairebé una desena de comunitats han informat aquest diumenge d'un descens dels contagis en els seus territoris, entre les quals figuren Andalusia, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia, País Basc, Cantàbria, La Rioja Catalunya, Extremadura, Aragó i Galícia.Segons les últimes dades facilitades per Sanitat divendres passat, febrer, que va començar amb una incidència acumulada de 865 casos, se situava a dia 26 en 193 (una xifra similar a la de mitjan desembre); la pressió als hospitals havia passat del 24,9% al 9,6% i en les ucis va descendir des del 45,3% al 28,7%.Però el segon mes d'any acaba amb unes xifres molt elevades de defuncions en concentrar un 15% (més de 10.000) dels 69.142 decessos registrats des de l'inici de la pandèmia segons les dades de Sanitat, el major percentatge dels quals ha tingut lloc a Madrid, Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó i Castella-la Manxa.Sanitat espera que a mitjan març l'Agència Europea del Medicament (EMA) autoritzi l'administració de la nova vacuna, de Johnson & Johnson que aquesta matinada ha rebut el vistiplau de l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units(FDA).Una vacuna que Europa preveu rebre en les pròximes setmanes i que no requereix de les extremes baixes temperatures en el magatzematge de les de Pfizer i Moderna al no estar basada en ARN missatger i que s'administra en una sola dosi.A més, la Unió Europea (UE) estima que «dins de dues, tres setmanes, tot funcionarà normalment» en la producció i distribució de les vacunes contra la covid-19 en els Estats membres, segons la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.Ferreira creu que a mesura que s'aconsegueixi la «velocitat de creuer» els països han de concentrar-se en la seva «capacitat» d'administrar les vacunes entre la població perquè aniran «arribant, arribant i arribant».Segons les últimes dades facilitades per Sanitat aquest dissabte, en complir-se dos mesos de la campanya de vacunació 1.243.783 persones han rebut ja les dues dosis de les vacunes i, per tant, estan immunitzades enfront del virus, mentre que aquesta setmana el número de dosis administrades ha superat per primera vegada al de persones contagiades.S'han distribuït entre les comunitats autònomes 4.508.845 dosi de les tres vacunes disponibles: Pfizer-BioNtech, Moderna i AstraZenaca i s'han inoculat 3.605.635.El president de l'Associació Espanyola de Vacunología (AEV), Amós García, s'ha mostrat contrari a la possibilitat que es creï un «passaport covid» per a poder viatjar, ja que ha dit en una entrevista a Efe que li disgusta la idea, entre altres coses perquè alimenta «la bretxa social» entre països rics i pobres.García ha repassat la situació epidemiològica actual d'Espanya i encara que reconeix que les dades de contagis estan baixant adverteix que «encara ens queda un precipici fins a arribar a una base de normalitat», amb el que insisteix en la importància de la prudència en el procés de la desescalada.Ha dit que no té cap evidència científica que permeti afirmar «amb rotunditat» que arribarà una quarta ona després de Setmana Santa a pesar que ha admès la seva preocupació que en aquestes dates augmenti la mobilitat i, per tant, els contagis.Fins divendres passat quatre regions: Madrid, País Basc, Ceuta i Melilla, tenien una incidència superior als 250 casos per cada 100.000 habitants, la xifra marcada per Sanitat com a risc extrem,Aquest diumenge, Madrid ha notificat un descens dels contagis amb 613 nous casos enfront dels 1.493 del dia anterior. Els morts també descendeixen a 21, sis menys que el dissabte. No obstant això, la pressió hospitalària puja lleugerament amb 1.910 ingressats enfront dels 1.852 ahir.El País Basc també ha informat que l'evolució de la covid-19 continua en fase de descens i la taxa de positivitat porta set dies per sota del 5%, una dada que, segons les autoritats sanitàries, confirma que la transmissió comunitària està controlada.Així mateix Andalusia ha destacat que els contagiats per la covid-19 han baixat del miler en les últimes 24 hores, després de quatre dies seguits per sobre d'aquesta xifra, i s'han notificat 940 en una jornada amb tretze morts enfront dels 38 d'ahir.També rebaixa aquest diumenge el nombre de contagis diaris Castella i Lleó en registrar 130 en les últimes 24 hores (per 299 d'ahir), amb deu decessos més pels dotze d'aquest dissabte, i per tercer dia consecutiu sense cap mort en les residències de la Comunitat.A Catalunya, la incidència de l'epidèmia manté la seva lleugera tendència a la baixa amb una reducció tant de pacients ingressats i en l'UCI com del nombre de casos registrats, 960 en les últimes 24 hores, i amb una velocitat de propagació (Rt) de 1, dues centèsimes menys que ahir, mentre han mort altres 20 persones.Una situació que es registra també a Galícia, on el descens de la tercera ona continua de manera sostinguda i les UCI registren ja menys ocupats que durant el pic de la segona ona, el mes de novembre passat. Els casos actius se situen en unes dates similars a les de fa dos mesos, amb 5.485, després d'un descens de 415 respecte al dia anterior.Disminució dels positius a Múrcia, on s'han comptabilitzat 43 nous contagis per covid, 49 menys que el dia anterior, i nou morts per aquesta malaltia, en una jornada en la qual la taxa de positivitat ha estat del 2,6 per cent.Per part seva, Cantàbria va registrar ahir, dissabte, un nou mort amb covid-19, amb el que suma 520 morts des que va començar la pandèmia, però manté a la baixa el nombre de nous casos i els malalts ingressats en les UCI, encara que hi ha hospitalitzades 111 persones amb coronavirus, cinc més que el divendres.Les autoritats de La Rioja han comunicat un descens de la incidència acumulada a 14 dies de 104 a 92 casos per 100.000 habitants, una baixada de l'ocupació de l'UCI covid del 62,8 al 60,4 per cent i dos morts en l'última jornada. Aquestes dades revelen un estancament de la pressió assistencial, amb un lleu descens en vigilància intensiva.Extremadura també ha informat d'un descens de casos positius, mentre que Balears ha diagnosticat en les últimes 24 hores 33 nous casos de covid-19 i ha comunicat cinc defuncions de persones contagiades, la qual cosa eleva a 722 la xifra oficial de morts per la pandèmia.Les autoritats sanitàries d'Aragó han notificat 130 nous contagis detectats el dissabte, 57 menys que els confirmats un dia abans, amb una positivitat del 7,68% resultat de 1.692 proves diagnòstiques, i cap mort.Les dades d'aquest dissabte són els més baixos notificats a Aragó des del passat 26 de desembre, quan es van registrar 103 casos.