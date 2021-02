Es busca una serp que va enviar a un home a l'UCI d'una mossegada a Toledo

La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu de cerca per trobar a l'animal

Actualitzada 28/02/2021 a les 17:20

La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu de cerca per a localitzar una serp que aquest dissabte va mossegar a un home de 30 anys en La Pobla de Montalbán (Toledo), que està ingressat en l'UCI de l'Hospital Virgen de la Salud de Toledo.Segons han informat a Efe fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa, en el dispositiu de cerca estan participant agents del lloc de la Pobla de Montalbán i del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona).La cerca es va iniciar després de tenir coneixement que un home va rebre una mossegada d'una serp en la tarda d'aquest dissabte en La Pobla de Montalbán, que el propi afectat va afirmar que era una cascavell, encara que de moment aquesta dada no ha estat confirmat, segons han informat aquest diumenge a Efe la Delegació del Govern i el servei d'emergències 112.El 112 ha concretat que el succés va ocórrer a les 19.30 hores i que fins al lloc on es va produir es van dirigir els serveis sanitaris per a atendre la víctima, que va ser traslladat en una ambulància a l'Hospital Virgen de la Salud.Al seu torn, fonts del Servei de Salut de Castella-la Manxa (Sescam) han assegurat a Efe que l'home que va rebre la mossegada està en l'UCI del centre hospitalari.