Entra en coma per coronavirus i quan es desperta té un bebè d'un mes

La dona dels Estats Units va contreure la Covid-19 quan estava embarassada i a causa de la gravetat de la malaltia gairebé mor

Actualitzada 28/02/2021 a les 19:50

Una dona de Tennessee, els Estats Units, va entrar en coma a causa del coronavirus i quan va despertar d'aquest, tenia un bebè de gairebé un mes d'edat, informa The Sun.Emily Brown, de 30 anys, recorda com va ser el moment: «En obrir els ulls en una habitació desconeguda, vaig tractar d'orientar-me. Em vaig sentir encantada i confosa, i hi havia un tub connectat a la meva gola. Després vaig veure una foto d'un bebè nounat en la paret. Les meves mans van tocar el meu estómac i instantàniament vaig saber que la foto era del meu fill».La jove va saber que estava embarassada al març de l'any passat. «Vivint en la zona rural de Tennessee, al principi la pandèmia de coronavirus no semblava real i vaig suposar que tot passaria ràpidament. Seguim amb les nostres vides amb normalitat i no usem mascaretes ni practiquem el distanciament social, ja que els nostres polítics locals no ens imposaven cap restricció», va explicar.«Al setembre, en la meva ecografia de 28 setmanes, descobrim que anàvem a tenir un nen i el diem Tucker. Després, ho celebrem en un restaurant, però mentre menjava em vaig adonar que no podia assaborir ni fer olor res. Sabent que això era un símptoma de Covid, l'endemà vaig anar a fer-me una prova. Va resultar positiva».La jove prossegueix amb el seu relat: «Sis dies després, el 18 de setembre, Josh —el seu marit— em va despertar presa del pànic i em va dir que havia estat respirant de manera estranya. Tenia febre i fer uns pocs passos em va deixar si aire, la qual cosa va ser aterridor. Josh em va portar a l'hospital, incapaç d'entrar a causa de Covid. Quan les infermeres em van revisar i em van portar una màquina d'oxigen, el meu pànic va créixer. Perdria al meu bebè?», es va preguntar.«Sis dies després, estava tan malalta que em van posar un ventilador i em van induir un coma», va explicar. «Els metges li van dir a la meva família que tal vegada no sobreviuria i van realitzar una cesària d'emergència per a donar a llum a Tucker, a pesar que no sortia de comptes fins a set setmanes després», va dir.«Finalment, el 14 d'octubre, van aconseguir fer-me una traqueotomia i llevar-me el ventilador. Quan vaig despertar en l'estranya habitació, estava segura que només havien passat uns dies, però en realitat havien estat tres setmanes. Quan em va entrar el pànic, em vaig preguntar on estava Josh i em vaig sentir extremadament ansiós per Tucker», va dir la jove.«Havia passat tant de temps que la meva cicatriu de cesària s'havia curat i era gairebé com si no hagués estat embarassada en absolut. Va ser tan surrealista que em van haver de donar medicació per a mantenir la calma», afegeix Emily.No va poder conèixer al seu bebè fins l'endemà passat. «Em van donar d'alta el 20 d'octubre, sis dies després de despertar-me. Tucker va ser a l'hospital altres dues setmanes, però Josh i jo el visitem tots els dies per a alimentar-lo», explica Emily Brown.Ara ja estan tots a casa. «Vull que tots sàpiguen l'important que és prendre's aquest virus de debò. És un miracle que Tucker i jo siguem aquí i sans», conclou la jove.