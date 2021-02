Els Estats Units donen l'aprovació final a la vacuna anticovid d'una sola dosi de Johnson&Johnson

La vacuna de J&J será la tercera que s'utilitza al país, juntament a la de Pfizer/BioNTech i Moderna

Actualitzada 28/02/2021 a les 11:35

L'Agència d'Aliments i Medicaments (FDA) dels EUA va aprovar aquest dissabte l'autorització d'emergència de la vacuna contra la covid-19 de Johnson & Johnson (J&J), que requereix d'una sola injecció, i serà la tercera que estarà disponible al país.La vacuna de J&J se sumarà així a les de Pfizer/BioNTech i Moderna, que està sent administrades des de finals de desembre i que han servit per a immunitzar a personal sanitari, d'emergències i persones majors, i ajudarà a accelerar la distribució per a la resta de la població, i les primeres dosis de la qual podran ser inoculades en els pròxims dies.«L'autorització d'aquesta vacuna expandeix la disponibilitat de vacunes, el millor mètode de prevenció mèdic de la covid-19, per a ajudar-nos a lluitar contra aquesta pandèmia, que s'ha emportat la vida de mig milió de vides als EUA», va assenyalar la directora interina de la FDA, Janet Woodcok, en el comunicat d'anunci de l'aprovació.Encara que en les últimes jornades la mitjana diària de nous casos als EUA ha descendit notablement, fins a situar-se per sota dels 70.000 diaris, enfront dels prop de 300.000 de començaments d'any, les autoritats continuen advertint del perill existent, especialment a causa de l'aparició de nous ceps.«Ara no és el moment de relaxar les restriccions. Encara que hem vist grans reduccions en els casos i les admissions hospitalàries en les passades sis setmanes, aquests declivis es produeixen després del major pic que hàgim registrat en la pandèmia», va assegurar Rochelle Walensky, directora dels Centres per a la Prevenció i Control de Malalties (CDC, en anglès) en roda de premsa el divendres.Les proves amb la vacuna de J&J han mostrat una efectivitat contra el coronavirus del 66%, per sota del 94-95% de les vacunes ja existents, però amb una capacitat del 86% per a esquivar els casos greus de la malaltia, hospitalitzacions i morts.Els Estats Units, el país més colpejat del món per la pandèmia, registra ja més de 28,5 milions de casos i més de 510.000 morts, segons l'últim recompte independent de la Universitat Johns Hopkins.