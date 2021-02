El nen que mostra més educació que molts adults

Un fil viral a Twitter d'un escriptor sobre el seu fill i la importància del bon tracte amb les persones

Actualitzada 28/02/2021 a les 17:55

Este mediodía hemos ido al supermercado el enano de diez años y yo. Mientras cogía algunas cosas, le he dejado esperando turno en la carnicería. Le he dicho que si le tocaba, pidiera 300 gramos de carne picada de ternera.

Justo cuando yo volvía, le tocaba a él. No me ha visto... — Galder Reguera (@GalderReguera) February 27, 2021

L'escriptor Galder Reguera ha publicat un fil a Twitter sobre els actes recents del seu fill de 10 anys que s'ha tornat viral a les xarxes. Reguera explica la història de com el seu fill es va encarregar de fer la compra a una carnisseria quan ell no estava: «Em pots posar, si us plau, 300 grams de carn picada de vedella?».Quan va arribar a la parada va poder arribar a sentir com la noia que l'estava atenent exclamava «però quina educació!» i una senyora que es trobava esperant a la cua li va dir «així sí que ve de gust». Reguera explica al fil de Twitter que estava molt orgullós del seu fill i parla de la importància de tractar bé a la resta de persones: «el més important a la vida és com s'ha de tractar a la resta de persones, ja que aquestes són un mirall que et tornen la mirada».