El govern espanyol preveu incorporar tres malalties més al cribratge dels bebès en néixer

Actualitzada 28/02/2021 a les 17:00

El Ministeri de Sanitat preveu incorporar tres malalties més al Programa de Cribratge Neonatal del Sistema Nacional de Salut (SNS), elevant la detecció precoç a deu malalties. En concret, proposarà incorporar el dèficit de biotinidasa, l'homocistinuria i la malaltia de l'orina amb olor de xarop d'auró com malalties que compleixen amb els criteris per ser objecte de cribratge en néixer. Així mateix, el departament està treballant en el desenvolupament de protocols per aconseguir un abordatge homogeni i d'acord amb criteris de qualitat del programa a tot el territori. Anualment es fa un informe d'avaluació, on s'obté una visió general del programa que permet extreure conclusions, reflexions i propostes de millora sobre els resultats.