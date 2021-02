Descobreixen dos anticossos eficaços contra la variant britànica i sud-africana del coronavirus

Un estudi preliminar detecta que les dues variants tenen major capacitat d'evadir els anticossos més freqüents

La ràpida propagació de les noves variants detectades del coronavirus estan sent mirades baix lupa per les autoritats sanitàries de tot el món. A Espanya, el Ministeri de Sanitat va publicar aquesta setmana un informe en el qual posa en el focus a set variants del virus, quatre d'elles amb «un interès creixent», si bé les britànica, sud-africana i brasilera continuen sent les més importantsRespecte a les variants britànica i sud-africana —B.1.1.7 i B.1.351, respectivament—, un estudi preliminar publicat en BioRxiv ha detectat l'existència de dos anticossos eficaços contra aquestes variants.Es tracta, tal com recullen en Redacció mèdica, dels anticossos denominats 1-57 i 2-7, més eficaços contra aquestes dues variants del coronavirus.Segons expliquen en l'estudi, que encara no ha estat revisat per parells, les mutacions que presenten les variants britànica i sud-africana del virus tenen una major capacitat per a evadir els tipus més freqüents d'anticossos neutralitzadors. No obstant això, la potència de neutralització dels anticossos 1-57 i 2-7 no s'ha vist afectada per totes dues variants.Així mateix, prossegueixen els autors de l'estudi, cadascun d'aquests anticossos utilitza un mecanisme diferent per a evitar o acomodar mutacions. En concret, cada anticòs va representar una resposta amb reconeixement diferent dels de les classes d'anticossos freqüents.En aquest sentit, els investigadors suggereixen que, com que les mutacions no afecten la seva capacitat neutralitzador, tots dos anticossos podrien ser bons candidats per a un ús terapèutic que ajudi a protegir durant més temps enfront del coronavirus.Sobre la variant britànica, de la qual a Espanya s'han detectat oficialment 898 casos confirmats, segons el Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Sanitat ha destacat que és «més transmissible, probablement més letal i no sembla que fuita a la immunitat», ja sigui adquirida per infecció natural o mitjançant la vacuna. En total, més de 8.600 casos detectats en 31 països europeus corresponen a aquesta mena de variant del virus.Per part seva, de la variant sud-africana, present també a Zàmbia, Botswana i nombrosos països europeus, consten 15 casos confirmats per Sanitat, als quals cal afegir altres dos anunciats aquest divendres per la Comunitat de Madrid, els primers detectats a la regió.