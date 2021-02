Amazon instal·la els seus primers supermercats a Europa: no cal passar per caixa per a pagar

Actualitzada 28/02/2021 a les 18:15

Així funciona

Amazon estrenarà aquesta setmana els primers supermercats de la seva cadena, Amazon Go, a Europa. El primer establiment obrirà les seves portes en Ealing, Londres (el Regne Unit).Tal com informa The Sun, aquests supermercats tenen la particularitat que no tenen caixes ni caixers per a pagar. Tan sols cal abandonar el supermercat amb els productes que vulguem, que es cobraran de manera automàtica a través d'una app que han de tenir instal·lada els clients quan surtin per la porta.Aquests supermercats porten uns pocs anys funcionant als Estats Units amb èxit (hi ha 25 botigues a Seattle, Chicago, Nova York i San Francisco) i ara s'expandeixen per Europa, amb el Regne Unit com a primer lloc de desembarcament. Segons la premsa britànica, Amazon pretén obrir 30 establiments al Regne Unit.Segons The Sun, el local on s'obrirà el primer supermercat en Ealing està ja llest, amb la cartelleria tapada per a evitar revelar que es tracta d'un supermercat de Amazon Go.La tecnologia usada en els Amazon Go es diu Just Walk Out («només surti»). A l'entrada, els clients escanegen la seva aplicació en un torn d'entrada. Hi ha càmeres que recullen tot el que ocorre i en els prestatges hi ha sensors de pes que detecten tot el que agafen els clients.Els productes es van afegint a un carro de compres virtual i tot allò que retornin una vegada agafat s'elimina d'aquest carro virtual. Quan els clients surten de la botiga, el cobrament es realitza automàticament i el càrrec es fa en la targeta associada a l'aplicació.