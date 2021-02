Una viròloga alemanya rebaixa l'eufòria i revela què passarà quan estiguem tots vacunats contra el coronavirus

Sandra Ciesek, directora de l'Institut de Virologia Mèdica de la Clínica Universitària de Frankfurt assegura que «el virus romandrà i es farà endèmic»

Actualitzada 27/02/2021 a les 12:50

Sandra Ciesek és directora de l'Institut de Virologia Mèdica de la Clínica Universitària de Frankfurt i és considerada com una de les principals expertes en matèria de coronavirus a Alemanya. Aquesta investigadora ha concedit una entrevista a la revista Focus, en la qual rebaixa l'eufòria que pot suposar l'inici de la campanya de vacunes, segons informa 20minutos.La investigadora creu que la vacunació derrotarà a la pandèmia, «però el virus romandrà». «Probablement es converteix en endèmic», diu Ciesek, que assenyala: «No obstant això, el nou coronavirus no està derrotat».«Podria ser similar a la grip, on tenim una espècie d'immunitat bàsica. Alguns estan vacunats, uns altres ja han tingut grip al llarg de la seva vida, per la qual cosa tenen almenys immunitat parcial», explica Ciesek.La doctora llança aquesta reflexió: «Sempre hi ha 'gent nova' que ve a aquest món. Si neix un nen, no té protecció immunològica. Com a més tard en l'edat d'anar a la guarderia, es trobarà amb un grup més gran de persones per primera vegada i és probable que s'infecti. Així, si els nens no estan vacunats contra el virus, les infeccions es repetiran una vegada i una altra. En el futur, els nens en particular s'infectaran amb Sars-*CoV-2».Es deuria llavors vacunar als nens? «Això s'està discutint actualment. Ja s'estan realitzant estudis sobre vacunes de ARNm. Però els fabricants s'estan acostant a aquest grup d'edat amb molta cura. En primer lloc, els medicaments es van provar en joves de 16 anys o més, però ara els desenvolupadors de vacunes baixaran als 12 anys. I si això funciona, continuaran adaptant les vacunes i realitzant estudis graduals en persones més joves», explica.«No obstant això, encara no s'ha decidit si tots els nens, especialment els bebès, seran vacunats de manera rutinària en el futur. S'ha de sospesar entre dos punts: entre el benefici real de la vacunació i el fet que els nens no solen emmalaltir-se greument», afegeix Ciesek.«La pregunta darrere d'això és la següent: Què fa la vacuna per aquest nen si és molt probable que la infecció només els provoqui un refredat? Els pares hauran de decidir això en el futur», sentència la doctora.