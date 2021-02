Una experta revela per què els menors de 7 anys no han de portar mascareta

La doctora Susan Hopkins assegura que els nens «necessiten veure les expressions facials»

Actualitzada 27/02/2021 a les 20:08

Les mascaretes s'han convertit en una de les principals eines en la lluita contra el coronavirus, però el seu ús porta aparellats no pocs inconvenients. Per això, el seu ús en alguns sectors de la població, com són els nens, està més que discutit.Aquesta setmana, una experta d'alt nivell al Regne Unit ha donat els motius pel qual els nens menors de 7 anys no haurien de portar màscara. Susan Hopkins és assessora del Govern britànic en matèria de coronavirus.«Això es deu a dues raons. Una és que (els nens) poden tenir dificultats per a usar-les i mantenir-les posades tot el dia. La segona part és que és realment important que es puguin veure les expressions facials per a desenvolupar les seves habilitats de comunicació i llenguatge», va explicar Hopkins.La doctora Hopkins va agregar que en el seu lloc s'implementen altres mesures per a reduir el risc, així com plans per a avaluar a les famílies dels alumnes de l'escola primària quan tornin a classe.Per part seva, un portaveu del Departament britànic d'Educació va dir: «La nostra orientació és clara: cobrir-se la cara només és necessari per als alumnes de 7 anys d'ara endavant».A Espanya, els nens i nenes sans, a partir dels 3 anys, han de portar mascareta, sempre que estiguin adaptades a la seva grandària. Quant als col·legis, el seu ús és obligatori a partir dels 6 anys.