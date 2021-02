Una empresa crea dispensadors aigua beneïda per a evitar contagis en esglésies

El projecte desenvolupat per l'empresa valenciana AquaSanctus per adaptar les parròquies al temps de pandèmia

Actualitzada 27/02/2021 a les 19:09

L'empresa valenciana AquaSanctus ha desenvolupat dispensadors automàtics d'aigua beneïda que redueixen al mínim el risc de contagi per la covid-19 o qualsevol altre virus i permeten recuperar aquest sacramental per als fidels en les parròquies.El mecanisme consta d'un pedal s'activa la màquina que dispensa la quantitat d'aigua suficient per a una persignación, evita que l'aigua s'acumuli i els fidels no han de tocar amb les mans cap part de màquina, segons ha informat l'empresa en un comunicat.AquaSanctus ha instal·lat ja aquests dispensadors en la Basílica de la Verge dels Desemparats i en la Catedral de València, així com en diverses parròquies de la Comundad Valenciana, de les províncies de Toledo, Pontevedra, Conca i Madrid, en llocs de peregrinació com Lorda (França) o Fàtima (Portugal) i prepara la seva comercialització a Amèrica.Un gest tan tradicional per als feligresos de l'Església catòlica com és santiguarse amb aigua beneïda va ser de les primeres privacions que es van adoptar quan va esclatar la crisi sanitària mundial a causa de covid-19 i el Vaticà va decidir recomanar a tots els temples del món que retiressin aquest sacramental de l'entrada d'esglésies i parròquies.