Una dosi de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus redueix en un 75% les infeccions asimptomàtiques

Aquestes dades procedeixen de l'anàlisi dels resultats de milers de proves dutes a terme a l'Hospital Addenbrooke, al Regne Unit

Actualitzada 27/02/2021 a les 11:30

Una sola dosi de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech pot reduir en un 75% el nombre d'infeccions asimptomàtiques de Covid-19, segons indica un estudi dut a terme per la Universitat de Cambridge. Segons informa 20minutos.Aquestes dades, que procedeixen de l'anàlisi dels resultats de milers de proves dutes a terme a l'Hospital Addenbrooke, suposen que la vacuna podria reduir significativament el risc de transmissió del virus de persones asimptomàtiques, a més de protegir altres d'emmalaltir-se, informa la Universitat de Cambridge en un comunicat.Durant un període de dues setmanes entre el 18 i el 31 de gener, l'equip investigador va examinar a treballadors sanitaris vacunats i no vacunats mitjançant 4.400 proves PCR per setmana.L'estudi, que encara no ha estat revisat per parells, va observar una disminució en un 75% en el risc d'infecció asimptomàtica de Covid-19 entre els treballadors de la salut més de 12 dies després de l'administració de la primera dosi. Així mateix, el nivell d'infecció asimptomàtica també es va reduir a la meitat en els quals havien rebut la primera dosi de Pfizer feia menys de 12 dies.«Aquesta és una gran notícia: la vacuna de Pfizer no sols brinda protecció contra la malaltia del SARS-CoV-2, sinó que també ajuda a prevenir la infecció, reduint la possibilitat que el virus es transmeti a altres persones», ha indicat Mike Weekes, especialista en malalties infeccioses de la Universitat de Cambridge.No obstant això, Weekes ha recordat que «la vacuna no brinda una protecció completa per a tots. Encara necessitem distanciament social, màscares, higiene de mans i proves periòdiques fins que la pandèmia estigui molt millor controlada», ha advertit.El doctor Nick Jones, autor principal de l'estudi, també ha valorat positivament aquest descobriment. «Les nostres troballes mostren una reducció dramàtica en la taxa de proves de detecció positives entre els treballadors sanitaris asimptomàtics després d'una única dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech. És una notícia fantàstica tant per al personal de l'hospital com per als pacients, que poden estar segurs que l'estratègia actual de vacunació massiva protegeix contra la transmissió asimptomàtic del virus a més de la malaltia simptomàtica, la qual cosa fa que els hospitals siguin llocs encara més segurs», ha indicat aquest expert en malalties infeccions de la Universitat de Cambridge.