Una dona s'adona del robatori en la festa de naixement del seu nebot gràcies a les fotografies de l'esdeveniment

Un vídeo viral a TikTok mostra qué va passar amb els diners desapareguts durant el «baby shower» del seu nebot

Actualitzada 27/02/2021 a les 18:37

El nou vídeo que s'ha tornat viral en TikTok té a veure amb una recerca digna d'alguna sèrie de televisió. Tot va ocórrer fa dos anys durant el baby shower del seu nebot, on va desaparèixer bastant diners dels regals que anaven dirigits als pares del bebè nouvingut.En el vídeo, Mariam va explicar que al final de la festa, la família «va notar que a moltes targetes de regal els faltava diners», per la qual cosa la usuària de TikTok va decidir investigar per a veure si podia esbrinar què havia succeït.Usant fotos de l'esdeveniment com a possible prova, va començar a passar les imatges per a buscar si hi havia alguna cosa que no encaixés. Si bé al principi tot semblava innocent, la funció de 'foto en viu' del seu telèfon va revelar alguns detalls interessants.Aquesta eina s'inclou en els iPhone grava l'escena 1,5 segons abans i després que es faci una foto, convertint-la en un mini vídeo. D'aquesta manera, Mariam va poder fixar-se en els cambrers que surten al fons de les fotografies i va semblar veure a un d'ells agarrant alguna cosa d'una taula pròxima abans d'ocultar-ho darrere d'una safata.La qualitat de la imatge no aconsegueix captar amb claredat que està recollint el treballador, encara que és possible que fora un sobre o una targeta de la taula de regals. En el vídeo de TikTok, Mariam dóna a entendre que el cambrer va ser responsable dels diners perduts en escriure: «Gràcies a Déu per les fotos en viu...».